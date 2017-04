Ladendieb schlägt Detektiv ins Gesicht

© Polizei

Die Polizei fahndet nach einem jungen Mann, der am 15. November 2016 versucht hat, ein Hi-Fi-System aus einem Elektronikmarkt im Elbepark zu stehlen.

Er kam an jenem Dienstag kurz nach 17 Uhr in das Geschäft. Er griff sich die Anlage im Wert von rund 350 Euro, versteckte sie unter seiner Jacke und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Ein Detektiv stellte ihn kurz darauf zur Rede. Der Täter schlug dem Wachmann ins Gesicht und wehrte sich gegen den 31-Jährigen so heftig, dass er schließlich fliehen konnte. Die Anlage ließ er stehen. Der Detektiv wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Die Polizei setzt jetzt darauf, dass der Täter auf dem Foto erkannt wird, das von einer Überwachungskamera im Elbepark stammt. Hinweise an die Polizei unter 0351 483 2233

zur Startseite