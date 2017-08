Ladendieb nach Unfallflucht gestellt

Drei Polen auf der Flucht hielten die Polizisten in Pennrich und Löbtau gut auf Trab.Polizeibericht vom 24. 08. © dpa

Dem Ladendetektiv (31) eines Baumarktes auf der Gompitzer Höhe war am Mittwochabend ein verdächtiger Mann aufgefallen. Dieser hatte aus der Auslage zwei Multitools im Gesamtwert von rund 480 Euro genommen und war immer wieder in den Abteilungen hin und her gelaufen. Letztlich wollte er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Der 31-Jährige sprach den Mann nach dem Kassenbereich auf den Diebstahl an. Dieser ergriff daraufhin die Flucht.

Dem Detektiv gelang es zumindest den Rucksack des Mannes, in dem sich, wie sich später herausstellte, die Multitools befanden, festhalten. Der Ertappte flüchtete in die Baustoffabteilung und kletterte anschließend über ein Lkw-Tor.

Ein weiterer Baumarktmitarbeiter hatte zwischenzeitlich beobachtet, dass der Flüchtende in einen Audi mit polnischem Kennzeichen gestiegen war. Der Detektiv suchte nun im Umfeld des Marktes und bemerkte einen Unfall im Zufahrtsbereich, an welchem der besagte Audi beteiligt war. Er war dort auf einen an der Ampel wartenden Suzuki aufgefahren.

Polizeibericht vom 24. 08. zurück 1 von 4 weiter Radfahrer bei Unfall verletzt, Autofahrer geflüchtet - Zeugen gesucht 04.08.2017, gegen 15.05 Uhr / Dresden-Löbtau Vor knapp zwei Wochen geschah auf der Dölzschener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer schwer verletzte. Der 19-Jährige kam von der Mohorner Straße und wollte nach links in die Frankenbergstraße abbiegen. Während er sich einordnete, wurde er sehr dicht von einem Auto überholt, ohne dass es zu einer Berührung kam. Der 19-Jährige stürzte in der Folge auf den Bordstein und verletzte sich dabei schwer. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Laut Zeugen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen orangefarbenen Kleinwagen handeln, möglicherweise einen Ford Fiesta. Die Polizei bittet Zeugen des Geschehens sich bei der Polizei zu melden unter Tel.: 0351 / 483 22 33. (szo) VW Golf gestohlen 22.08.2017, 22.00 Uhr bis 23.08.2017, 08.00 Uhr / Dresden-Johannstadt Autodiebe stahlen in der Nacht zum Mittwoch einen blauen VW Golf von der Neubertstraße. Der Zeitwert des sechs Jahre alten Fahrzeuges wurde auf rund 8000 Euro beziffert. Werkzeuge gestohlen 22.08.2017, 20.30 Uhr bis 23.08.2017, 06.45 Uhr / Dresden-Löbtau Diebe zerschlugen in der Nacht zum Mittwoch auf der Hölderlinstraße die Heckscheibe eines Ford Transit. Anschließend stahlen sie aus dem Laderaum mehrere Koffer mit Elektrowerkzeugen im Gesamtwert von rund 2800 Euro. Der Sachschaden wurde mit rund 500 Euro angegeben. 22.08.2017, 23.55 Uhr bis 23.08.2017, 07.15 Uhr / Dresden-Löbtau In derselben Nacht schlugen Diebe auch an der Sachsdorfer Straße die Heckscheibe an einem Peugeot Partner ein. Aus diesem Fahrzeug stahlen sie Werkzeuge im Gesamtwert von rund 1700 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Eben gekauft, schon gestohlen 23.08.2017, 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr / Dresden-Wilsdruffer Vorstadt Am Mittwochabend waren ein 28-Jähriger aus Sachsen-Anhalt und eine 51-jährige Bayerin auf Shopping-Tour in Dresden. Ihre Einkäufe deponierten sie im Mercedes-Kleintransporter des Mannes, der auf der Annenstraße stand. Als die beiden nach zweieinhalb Stunden zum Fahrzeug zurück kamen, waren die Einkaufstaschen durchwühlt. Nahezu alle Einkäufe vom Vortag waren verschwunden. Die Diebe nahmen unter anderem eine Damenhandtasche, eine Geldbörse und diverse Kleidungsstücke mit. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf über 2000 Euro. Allein ein gestohlener Gürtel der Marke Hermès hatte einen Wert von rund 600 Euro. Wie die Diebe ins Fahrzeug gelangten, ist unklar. Sachschaden entstand nicht. .

Der 31-Jährige erkannte in einem der vier Insassen des Wagens den geflüchteten Dieb. Der Audi-Fahrer setzte in der Folge zurück und entfernte sich von der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen stellte eine Streife den Audi auf der Rudolf-Renner-Straße fest. Trotzt Blaulicht und Sirene hielt der Wagen zunächst nicht an. Erst nach dem Abbiegen auf die Pennricher Straße stoppte das Auto und drei Männer flüchteten zu Fuß. Der Fahrer (33) blieb zurück und wurde festgenommen.

Weitere Beamte nahmen die Verfolgung der Flüchtenden quer durch die angrenzenden Grundstücke auf. Der ertappte Ladendieb (19) konnte an der Braunsdorfer Straße gestellt werden. Ein weiterer Mann war durch eine Gartenanlage geflüchtet und wurde schließlich im Keller eines Rohbaus an der Braunsdorfer Straße von einem Polizeihund aufgespürt.

Der 18-Jährige hatte auf der Flucht mehrere Zäune in der Gartensparte beschädigt. Der dritte Flüchtende konnte ebenfalls auf der Braunsdorfer Straße dingfest gemacht werden.

Die insgesamt vier polnischen Staatsangehörigen wurden zum Revier gebracht. Der 33-Jährige muss sich wegen Unfallflucht verantworten. Gegen den 19-Jährigen wird wegen Ladendiebstahls, gegen den 18-Jährigen wegen Sachbeschädigung ermittelt. (szo)

zur Startseite