Ladendieb mit Cannabis erwischt

Businsassin leicht verletzt Pirna. Am Donnerstagmittag war ein Linienbus auf der Robert-Koch-Straße stadtauswärts unterwegs. Als unvermittelt eine Fußgängerin (28) auf die Fahrbahn trat, musste der Busfahrer (36) eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte eine 74-jährige Frau im Bus und zog sich leichte Verletzungen zu.

Einbrecher scheiterten an Rolltor Neustadt. Einbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag versucht, in eine Firma auf der Schillerstraße in Neustadt einzubrechen. Wie die Polizeidirektion am Freitag mitteilte, hatten die bislang unbekannten Täter gewaltsam ein Rolltor öffnen wollen. Außerdem versuchten die Einbrecher, eine Tür aufzuhebeln. Zudem rissen sie nach Polizeiangaben einen Schalter für die elektrische Öffnung heraus. Am Morgen danach wurden die Einbruchsspuren entdeckt. Ein Eindringen in das Firmengebäude gelang den Tätern aber nicht. Unangenehme Folgen hatte deren Tun aber trotzdem. Aufgrund der Beschädigungen lässt sich das Rolltor derzeit nicht öffnen. Der entstandene Sachschaden wird von den Beamten auf 450 Euro geschätzt.

Farbschmierereien an der Schillerstraße Pirna. Mutmaßlich in der Nacht zum Donnerstag sprühten Unbekannte mit weißer Farbe mehrere Tags an einen Hort, einen Spielplatz, eine Bushaltestelle sowie die Tür zu Vereinsräumen an der Schillerstraße. Die Täter hatten an mehreren Stellen die Buchstaben „LED“ in einem Ausmaß von etwa 20 mal 40 Zentimeter hinterlassen. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Einbruch in Garage Sebnitz. Unbekannte drangen auf noch nicht geklärte Art und Weise zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in eine Garage an der Schillerstraße in Sebnitz ein. Aus dieser entwendeten sie einen Generator sowie einen mit Benzin gefüllten Kanister. Der entstandene Schaden beträgt etwa 320 Euro.