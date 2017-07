Ladendieb lässt Adresse am Tatort zurück Mit Gewalt hat sich ein Ladendieb in Riesa den Fluchtweg aus einem Supermarkt gebahnt - dabei aber dummerweise seine Personalien hinterlassen.

Mit Gewalt hat sich ein Ladendieb in Riesa den Fluchtweg aus einem Supermarkt gebahnt - dabei aber dummerweise seine Personalien hinterlassen. Der Mann hatte Lebensmittel und Elektrozubehör im Gesamtwert von rund 25 Euro in seine Tasche gepackt und wollte den Laden ohne zu bezahlen verlassen. Als ein Detektiv den Mann ansprach, kam es zu einer kurzen Rangelei – der Dieb folgte dem Detektiv jedoch schließlich in sein Büro. Dort kam es jedoch erneut zu einem Handgemenge, in dessen Folge der Ladendieb flüchten konnte.

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Kupferkabel aus Windkraftanlagen gestohlen Katzenberg. Unbekannte drangen vermutlich am Wochenende gewaltsam in fünf Windkraftanlagen im Bereich Katzenberg/Wunschwitz ein. Sie entwendeten daraus jeweils 140 Meter Kupferkabel. Der entstandene Stehlschaden wurde mit 10000 Euro angegeben, der Sachschaden wurde auf 2.000 Euro geschätzt. Diebe steigen in Firma ein Coswig. Unbekannte drangen gewaltsam in eine Firma an der Moritzburger Straße in Coswig ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Angaben zu entwendeten Gegenständen liegen noch nicht vor. Der Sachschaden wurde auf 2000 Euro geschätzt.

Der Rucksack des Diebes war jedoch zurückgeblieben. Aufgrund eines darin befindlichen Schriftstückes, gelang es den eingesetzten Polizeibeamten, einen Riesaer als Tatverdächtigen auszumachen. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. (SZ)

