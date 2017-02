Artikelempfehlung

Ladendieb kann nach Rangelei flüchten

Zittau. In einem Warenhaus an der Christian-Keimann-Straße in Zittau hat am Dienstagabend ein unbekannter Mann einen Ladendiebstahl begangen. Er steckte mehrere Artikel in seinen Rucksack und wollte so die Kasse passieren. Das teilte die Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mit. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/ladendieb-kann-nach-rangelei-fluechten-3619228.html