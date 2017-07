Ladendieb in Zittau beim Schuhklau erwischt Gegen den Dieb lag bereits ein Haftbefehl vor. Die Polizei brachte ihn in ein Gefängnis.

Symbolfoto © dpa

Zittau. Eine aufmerksame Zeugin hat am Mittwochnachmittag in einem Geschäft an der Hochwaldstraße in Zittau den Diebstahl bemerkt, wie ein Mann zwei Paar Sportschuhe im Wert von etwa 150 Euro stehlen wollte. Sie hielt den Dieb in Schach und informierte die Polizei.

Die herbeigeeilten Beamten des örtlichen Reviers ergriffen den Tatverdächtigen. Sie registrierten bei dem 39-Jährigen nicht nur einen Alkoholwert von umgerechnet 1,92 Promille, sondern fanden auch heraus, dass gegen den polnischen Staatsbürger ein offener Vollstreckungshaftbefehl bestand.

Die Geldforderung in Höhe von 870 Euro konnte der Mann nicht bezahlen, sodass die Polizisten ihn in eine Justizvollzugsanstalt brachten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen. (szo)

