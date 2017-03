Ladendieb hatte Waffe bei sich

© Symbolbild: dpa

Ein 33-Jähriger ist am Dienstagnachmittag bei einem Ladendiebstahl in einem Markt an der Reicker Straße ertappt worden. Der Deutsche packte sich gegen 15 Uhr Lebensmittel und Haushaltswaren im Wert von rund 17 Euro in seinen Rucksack. Anschließend passierte er die Kassenzone, ohne die Waren zu bezahlen. Ein Ladendetektiv wurde auf den Mann aufmerksam und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizisten fest.

Die Beamten fanden bei dem Mann neben dem Diebesgut eine Schreckschusswaffe, einen Waffenschein dafür besaß er nicht. Gegen den Dresdner wird nun wegen Diebstahl mit Waffen sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (szo)

Links zum Thema Polizei fahndet nach Räuber

zur Startseite