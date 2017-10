Ladendieb greift Detektiv an Für vier Flaschen Bier riskiert ein 44-jähriger Mann, erwischt zu werden. Als das schließlich passiert, schlägt er zu.

Ein Ladendetektiv ist am Sonnabend von einem Dieb angegriffen und dabei leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte der 44-Jährige in einem Discounter an der Königsteiner Straße vier Flaschen Bier stehlen. Dabei wurde er von dem Mitarbeiter erwischt.



Als der Ladendieb daraufhin vom Detektiv aufgehalten und angesprochen wurde, setzte sich der Mann gewaltsam zur Wehr und versuchte mit seiner Beute zu entkommen. Dem Mitarbeiter gelang es jedoch, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei am Ort zu fixieren. (SZ)

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Einbrecher nehmen Schmuck mit Freital-Pesterwitz. Unbekannte nutzten am Sonnabendabend die Abwesenheit der Besitzer eines Einfamilienhauses in Freital aus und drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein. Laut Polizei stahlen die Einbrecher Schmuck im Wert von etwa 1000 Euro. Diebe räumen Skoda aus Sebnitz. Unbekannte schlugen zwischen Freitag und Sonnabend die Seitenscheibe eines Skoda auf dem Mannsgrabenweg in Sebnitz ein und stahlen aus dem Fahrzeug eine Taschen mit Bekleidungsstücken sowie Bargeld in Höhe von 500 Euro.

