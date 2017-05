Ladendieb gesucht

Zeugen für Motorradunfall gesucht

Geising.Zu einem schweren Unfall am Freitag sucht die Polizei jetzt Zeugen. Am Mittag fuhr ein 73-Jähriger mit einem Motorrad Yamaha auf der S178 aus Altenberg in Richtung Geising. Dabei war er mit weiteren Motorradfahrern unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Altenberg überholte er einen weißen Pritschenwagen, vermutlich einen Fiat Ducato, und fuhr als einziges Motorrad vor dem Transporter. Da kam der Motorradfahrer in der sogenannten Geisingbergkurve von der Straße ab, querte die Gegenfahrbahn und blieb letztlich an der Böschung in einem Gebüsch liegen. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben. Insbesondere der Fahrer des weißen Transporters mit Dippoldiswalder Kennzeichen wird gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Dippoldiswalde oder unter der Rufnummer 0351 4832233 an die Polizeidirektion Dresden.