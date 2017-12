Ladendieb geschnappt

Ladendieb erwischt Bautzen. Am Montagmittag beobachtete ein Zeuge gegen 13 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Niederkainaer Straße in Bautzen einen Ladendieb und informierte die Polizei. Der Täter, ein Tscheche, hatte sich Videospiele im Wert von rund 600 Euro eingesteckt, ohne diese an einer Kasse zu bezahlen. Den 23-jährigen Dieb brachten die Polizisten ins örtliche Revier. Außerdem hatte er vermutlich bei der Tatausführung weibliche Unterstützung.

Schubkarre und Kanister entwendet Steinigtwolmsdorf. Diebe gelangten in der Nacht zu Montag in ein umzäuntes Gelände an der Zittauer Straße in Steinigtwolmsdorf und drangen gewaltsam in eine Garage ein. Die Täter nahmen eine Schubkarre und acht Kanister mit jeweils 60 Litern Heizöl im Wert von rund 600 Euro mit. Der Schaden an der Garage betrug etwa 400 Euro.

Reifen zerstochen Ottendorf-Okrilla. An der Radeburger Straße in Ottendorf-Okrilla zerstachen Unbekannte in der Nacht zu Montag zwei Reifen an einem Transporter. Der Mercedes war auf einem Betriebsgelände abgestellt. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit etwa 300 Euro. Polizisten sicherten Spuren am Tatort.

Zusammenstoß zwischen Skoda und VW Commerau/Königswartha. Am Montagnachmittag kollidierten ein Skoda und ein VW auf der Straße zwischen Commerau und Königswartha. Eine 70-Jährige geriet gegen 16.30 Uhr mit ihrem Fabia aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Golf einer 48-Jährigen zusammen. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Jedoch gab es mit 5000 Euro erheblichen Schaden, sodass beide Wagen nicht mehr fahrbereit waren. Transporter schleppten diese ab.

Bei Glätte gestürzt Wachau. Am Mittelweg im Wachauer Ortsteil Feldschlößchen stürzte am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr eine 78-jährige Dame und verletzte sich dabei. Offenbar hatte die Glätte ihr das Gehen erschwert und sie zu Fall gebracht. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gab es nicht. Die Seniorin kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Gesuchten Mann auf der Autobahn geschnappt Ohorn. Beamte der Bundespolizeiinspektion landeten am Montag auf der Autobahn auf dem Parkplatz Rödertal einen Fahndungstreffer. Ein Pole wurde von der Staatsanwaltschaft Hof wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte per Haftbefehl gesucht. Der junge Mann hätte eine Freiheitsstrafe von 80 Tagen gegen Zahlung von 873,50 Euro abwenden können. Da er die Summe allerdings nicht aufbringen konnte, wurde er verhaftet und ins Gefängnis Bautzen gebracht.

Mit defekter Bremse auf der A4 unterwegs Bautzen. Gleich drei unsichere Anhänger hat die Polizei am Montagnachmittag auf der Autobahn gestoppt. Die Anhänger hingen an Kleintransportern. Bei den Kontrollen zwischen Bautzen und Nieder Seifersdorf fiel den Polizisten in allen drei Fällen auf, dass die Bremse der Anhänger nicht funktionierte, sie so also ungebremst waren. Die Polizisten untersagten den Fahrern im Alter von 41, 42 und 64 Jahren die Weiterreise. Die Anhänger mussten stehenbleiben.