Ladendieb festgenommen Der Mann hatte sich Alkohol und Lebensmittel geschnappt, ohne zu bezahlen. Dabei drohte er noch einer Verkäuferin. Allerdings kam er mit dem Diebesgut nicht weit.

Symbolbild © dpa

Nossen. Beamte des Polizeireviers Meißen nahmen Mittwochnachmittag einen Mann fest, der Lebensmittel und Alkohol in einem Einkaufsmarkt an der Bismarckstraße in Nossen gestohlen hatte.

Die Waren im Wert von etwa 25 Euro hatte der 31-Jährige eingesteckt und wollte den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Dabei drohte er noch einer Markmitarbeiterin, die auf den Vorfall aufmerksam geworden war.

Alarmierte Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen noch in der näheren Umgebung stellen und vorläufig festnehmen.

Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test bei ihm ergab einen Wert von über zwei Promille. (SZ)

