Ladendieb auf der Flucht gestellt Ein 25-Jähriger wollte sich Lebensmittel ohne große Kosten besorgen. Doch damit kam er nicht weit.

Polizeibeamte konnten am Montagabend einen flüchtigen Ladendieb in Riesa stellen stellen. Laut Polizei hatte der 25-Jährige zuvor in einem Einkaufsmarkt an der Marktstraße in Gröditz in Begleitung zweier Bekannter Lebensmittel im Wert von rund 30 Euro in einen Rucksack gepackt. Mit der Beute wollte er das Geschäft verlassen.

Der Marktleiter war jedoch auf den Diebstahl aufmerksam geworden und sprach ihn an. Dabei kam es zu einer Rangelei mit dem 25-Jährigen. Danach flüchtete das Trio in einem BMW.

Aus dem Polizeibericht vom Dienstag zurück 1 von 3 weiter Betrunken mit dem Rad gestürzt Nünchritz. Ein 69-Jähriger war am Montagvormittag mit seinem Fahrrad auf der Karl-Marx-Straße in Nünchritz unterwegs. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Daraufhin veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Container aufgebrochen Radeburg. Am Wochenende begaben sich Unbekannte auf eine Baustelle an der Straße An der Autobahn in Radeburg und brachen einen Metallcontainer auf. Aus diesem stahlen sie anschließend mehrere Fassadenleuchten im Wert von rund 14.000 Euro. BMW gestohlen Radebeul. Unbekannte stahlen in der Nacht zum Montag einen schwarzen BMW der 5er-Reihe von der Rathenaustraße. Der Wert des im Januar 2008 erstmals zugelassenen Fahrzeugs ist nicht bekannt.

Doch damit kam er nicht weit. Alarmierte Polizeibeamte konnten das Fahrzeug wenig später in Riesa auf der Dr.-Külz-Straße ausfindig machen. Die Männer befanden sich noch am Wagen. Der 25-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. (SZ)

