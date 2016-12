Ladendetektiv niedergeschlagen Ein Dieb wird beim Stehlen von einem Detektiv erwischt. Der Täter schlägt zu und rennt davon.

Beim Stehlen vom Ladendetektiv erwischt. Das passte dem Dieb gar nicht. © Symbolbild/dpa

Am Donnerstagnachmittag hat ein Ladendetektiv gegen 15.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Schillerstraße in Döbeln einen schwarz gekleideten, etwa 25 Jahre alten Mann beobachtet, der diverse Waren in seinen Taschen verschwinden ließ. „Als der 54-Jährige den Ladendieb daraufhin ansprach, schlug dieser unvermittelt, möglicherweise mit einem Schlagring, auf den Detektiv ein“, teilte Polizeisprecher Andrzej Rydzik am Freitag mit. Der Täter flüchtete durch ein Parkhaus in unbekannte Richtung. Der 54-Jährige musste derweil mit leichten Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden. Angaben zum entstandenen Stehlschaden lägen derzeit noch nicht vor, so Rydzik. (sol)

