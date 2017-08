Laden sucht Inhaber Etliche Geschäfte in Radebeul stehen leer. Doch für manche gibt es neue Pläne.

In Radebeul-Ost wird dafür ein leer stehendes Geschäft bald wieder belebt. An der Meißner Straße 86 zieht ein Sanitätshaus ein.

Wer kennt noch Markos Lampenladen? Oder das Geschäft Jeans-Kids-Fashion? Lange Zeit ist es her, dass in diesen Läden auf der Bahnhofstraße Ware verkauft wurde. Es sind zwei von sechs Geschäften, die derzeit auf der Haupteinkaufsstraße in Radebeul-West leer stehen. In den vergangenen Jahren hat ihre Zahl zugenommen. Zuletzt musste Eisenwaren Lindner nach 135 Jahren Firmengeschichte schließen. Nachmieter für die freien Ladenlokale zu finden, ist nicht einfach. Das weiß auch Maklerin Kornelia Klügel.

Sie vermittelt die freien Geschäfte in der Bahnhofstraße 12 b (das große, gelbe Eckhaus hinter den Schienen) und in Hausnummer 11 schräg gegenüber. „Es melden sich nur sehr wenige Interessenten“, sagt sie. „Die Objekte sind schon lange in der Ausschreibung.“ Vor allem das Geschäft im Eckhaus ließe sich schwer vermitteln, weil es mit 178 Quadratmetern sehr groß ist. 660 Euro Miete fallen an. Das größte Problem ist aber, dass die Straße nicht direkt am Geschäft vorbei führt, sondern unterhalb vom Gehweg verläuft. „Für den Einzelhandel ist das schwierig, weil keine Ware angeliefert werden kann“, sagt Kornelia Klügel.

Mehr Anfragen bekommt die Maklerin da schon für das 73 Quadratmeter große Geschäft auf der anderen Straßenseite. Vor allem Leute, die dort eine Gastronomie öffnen wollen, meldeten sich. Doch dafür können die Räume aus baulichen Gründen nicht genutzt werden. Weil keine Abluftanlage nach draußen verlegt werden darf.

Wie viele Geschäfte insgesamt in Radebeul leer stehen, wird bei der Stadt nicht erfasst. Denn die Hauseigentümer sind nicht verpflichtet, den Leerstand zu melden. Das Statistische Landesamt Sachsen teilt auf SZ-Anfrage mit, dass es 2016 in Radebeul 46 Gewerbeabmeldungen im Bereich Einzelhandel gab. Dem gegenüber standen 35 Anmeldungen. Macht ein Minus von elf Einzelhändlern. Autohändler sind dabei nicht mit eingerechnet. Im ersten Halbjahr 2017 hielten sich An- und Abmeldungen die Waage. 18 Neue wurden registriert, 19 meldeten sich ab.

Neues Leben wird bald in den kleinen Laden im unteren Teil der Bahnhofstraße neben dem sizilianischen Spezialitätengeschäft einziehen. In den frisch sanierten Räumen soll im Herbst ein Kosmetikstudio eröffnen, sagt Maklerin Evelyn Scholz.

In Radebeul-Ost sieht es besser aus als in West. Entlang der Hauptstraße stehen kaum Läden leer. Nur oben an der Ecke zur Meißner Straße neben dem Biosupermarkt gibt es freie Räume. Das soll sich aber bald ändern. Die Dresdner Immobilienagentur TBI teilt mit, dass das Geschäft bereits vermietet ist und dort ein neuer Händler einzieht. Was für einer, verrät die Agentur aber noch nicht. Schräg gegenüber zwischen Bäckerei Eckert und Fielmann steht einer der letzten Schandflecken in der Hauptstraße. Die Fenster des roten Gebäudes sind zugeklebt. Von der Immobilienfirma, deren Telefonnummer am Haus steht, ist nur zu erfahren, dass sie nicht mehr für das Haus zuständig ist.

Seit Ende April stehen auch die Räume an der Meißner Straße 86 leer, wo zuletzt bei Jeans-Strauß Mode verkauft wurde. Dort soll ab Oktober das Sanitätshaus Formel Gesundheit einziehen. Die Filiale in den Sidonienhöfen bleibt trotzdem, sagt Inhaberin Petra Fitzthum. Nicht wieder öffnen wird aber das Eiscafé Giovanna in den Höfen. Besitzer Michael Tegethoff hat seinen Vertrag wegen Unstimmigkeiten mit dem Vermieter gekündigt. Wer sein Eis trotzdem genießen will, kann ins Gartencafé nach Moritzburg kommen, sagt er.

Leerstand herrscht auch noch in der Meißner Straße 92. Ritas Nähstübchen war zuletzt von dort auf die Hauptstraße umgezogen, weil es mit den Sanierungsarbeiten nicht voranging. Das Haus, in dem früher mal Handwerkskunst aus dem Erzgebirge verkauft wurde, gehört einem Rechtsanwalt aus Dresden. Aus seinem Büro heißt es, dass bald wieder Geschäfte einziehen sollen. Es gebe verschiedene Bewerber. Wer genau das ist, wolle man aber noch offen lassen.

