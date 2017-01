Ladatreffen am Barockgarten Vom antiken Shiguli bis zum getunten Geländewagen ist alles am Sonnabend zu sehen.

Mit Leidenschaft: Stolz präsentieren die Teilnehmer der Lade-Treffen ihre gepflegten Oldtimer vor dem Zabeltitzer Palais. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Lada-Freunde aus ganz Deutschland werden am Sonnabend ab 9 Uhr vorm Zabeltitzer Barockpalais zusammenkommen. Hier veranstaltet die Fangemeinde der russischen Automarke traditionell ihr erstes Treffen des Jahres. Vom fast schon antiken Shiguli bis zum getunten Geländewagen Niva wird wieder vieles zu sehen sein, was der russische Hersteller AwtoWAS seit den 1970er Jahren auf den Markt gebracht hat. Die Teilnehmer kommen hauptsächlich aus Sachsen und Brandenburg, aber einige auch aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Berlin.

Selbst Österreicher und Tschechen hat es schon nach Zabeltitz verschlagen, was dem Treffen ein leicht internationales Flair verlieh. Ab 12.30 ist eine Fahrt zum Schloss Hubertusburg in Wermsdorf geplant, danach geht es nach Grimma. Wer bis zum Sonntag in Zabeltitz bleibt, kommt noch in den Genuss einer Führung durchs Bauernmuseum.

Das Treffen wird seit 2004 vom Zabeltitzer Lada-Fan Eckehard Franke und dem Dresdner Tamas Wend organisiert. Von einem regional gedachten Treffen entwickelte es sich über die Jahre zu einem deutschlandweiten Event. Im Jahr 2015 waren immerhin schon 45 Fahrzeuge mit 80 Personen beteiligt.

