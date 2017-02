Lack zerkratzt und abgehauen Wer hat in der Tatnacht die Randalierer an einem Riesaer Autohaus beobachtet? Die Polizei sucht Zeugen.

Randalierer zerkratzten auf dem Gelände des Hyundai-Autohauses an der Rostocker Straße in Riesa mehrere Autos. © Symbolbild/Sebastian Schultz

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte auf dem Gelände des Hyundai-Autohauses an der Rostocker Straße in Riesa randaliert. Sie zerkratzten an vier zum Verkauf ausgestellten Fahrzeugen den Lack. Der Sachschaden wurde mit rund 10 000 Euro beziffert.

Zeugen, welche in der Tatnacht verdächtige Personen auf dem Gelände des Autohauses bemerkt haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Riesa oder unter der Rufnummer 0351 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.

