Lack an 25 Autos zerkratzt

Motorradbeifahrerinnen leicht verletzt

Wilschdorf.Am Sonntagmittag wurden beim Zusammenstoß zweier Motorräder die beiden Sozias leicht verletzt. Der Fahrer (60) einer BMW befuhr die Dresdner Straße in Richtung Dresden. An der Einmündung zur Alten Hauptstraße wollte er nach links abbiegen und setzte sich zur Fahrbahnmitte ab. Der Fahrer (69) einer dahinter fahrenden BMW erkannte dies offenbar zu spät, fuhr auf das vor ihm fahrende Motorrad auf und kam zu Fall. Die beiden Frauen auf dem Rücksitz (58/70) beider Motorräder wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An den Krädern entstand Schaden von etwa 2000 Euro.