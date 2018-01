Lachs-Projekt wird fortgesetzt Auch in der Böhmischen Schweiz setzt man auf die Wiederansiedlung der Edelfische.

© Archiv: Baldauf

Böhmische Schweiz. Im Kamnitzbach (Kamenice) bei Hrensko (Herrnskretschen) wurden im Herbst des vergangenen Jahres 20 erwachsene Lachse ausgesetzt. Damit setzt der Nationalpark Böhmische Schweiz das Projekt zur Wiederansiedlung von Lachsen in der Oberelbe und ihren Nebenflüssen fort. Ziel ist es, wieder eine stabile Population der Fischart in der Elbe zu entwickeln. Lachse leben zwar im Meer, kommen zum Laichen aber in ihre angestammten Süßgewässer zurück. In der Kamenice werden jedes Jahr sogenannte Rückkehrer registriert. Seit den 1920er-Jahren galten Lachse in der Oberelbe als ausgestorben, bis in den 1990er-Jahren Wiederansiedlungsprojekte begannen. In der Böhmischen Schweiz setzt man auf erwachsene Tiere. In der Sächsischen Schweiz werden jedes Jahr Tausende Jungfische ausgesetzt. (SZ/gk)

zur Startseite