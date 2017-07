Lachgas gegen Wehenschmerzen Frauen müssen bei der Geburt nicht mehr über die Maßen leiden. Die Dosis der Linderung können sie selbst bestimmen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Glücklich und schmerzarm bei der Geburt: Durch die Einnahme von Lachgas können Frauen während der Geburt die auftretenden Schmerzen lindern. Das Gas sorgt für eine Art Entspannungsgefühl. © Klinik Glücklich und schmerzarm bei der Geburt: Durch die Einnahme von Lachgas können Frauen während der Geburt die auftretenden Schmerzen lindern. Das Gas sorgt für eine Art Entspannungsgefühl.

Dr. med. Klaus Haffner ist Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Pirnaer Klinikum. Lachgas zur Geburt erfreut Frauen

Die Geburt eines Kindes ist wohl einer der glücklichsten Momente im Leben einer Frau. Allerdings kann es auch getrübt sein: Wehenschmerzen begleiten die Entbindung. Diese Schmerzen können durch verschiedene Methoden gelindert werden. Die bekannteste davon ist die Periduralanästhesie (PDA). Dabei wird die Schwangere durch eine Spritze in die Wirbelsäule so betäubt, dass sie vom Schmerz der Geburt oft kaum mehr etwas mitbekommt.

Eine gute Alternative ist der Einsatz von Lachgas unter der Geburt. Seit letzter Woche ist die Schmerzlinderung mittels Lachgas nun auch in den Kreißsälen des Klinikums Pirna möglich. Dr. med. Klaus Haffner, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe beantwortet hier die wichtigsten Fragen zum Lachgas-Einsatz im Kreißsaal.

Wie funktioniert die Schmerzlinderung mittels Lachgas?

Die Patientin erhält eine Atemmaske, die an eine Gasflasche angeschlossen ist. In der Flasche befindet sich ein Gasgemisch aus 50 Prozent Lachgas und 50 Prozent Sauerstoff. Die festgelegte Mischung sorgt für eine schonende Schmerzlinderung, die in der Regel gut verträglich ist und den Geburtsverlauf nicht beeinträchtigt. Um das Lachgas aufzunehmen, hält sich die Patientin die Atemmaske an den Mund und atmet ganz normal weiter. Bereits nach wenigen Minuten setzt die Wirkung – eine Art Entspannungsgefühl – ein, sodass es auch kurz vor einer Wehe eingeatmet werden kann. Da die Frau die Atemmaske selbst in der Hand hat, kann sie selbst steuern, wann und wie lange sie die Schmerzlinderung benötigt.

Wann kann Lachgas zum Einsatz kommen?

Der Einsatz von Lachgas ist eine gute erste Option für die Frauen zur Schmerzlinderung unter der Geburt. Damit kann beispielsweise auch die Zeit überbrückt werden, bis eine Periduralanästhesie wirkt, da es keine Wechselwirkungen damit gibt. Auch für Frauen, die zum Beispiel wegen einer Blutgerinnungsstörung keine PDA erhalten können, ist Lachgas eine Alternative.

Links zum Thema Lachgas zur Geburt erfreut Frauen

Gibt es Nebenwirkungen?

In seltenen Einzelfällen kann das Einatmen von Lachgas zu Übelkeit und Erbrechen führen.

Für wen ist Lachgas nicht geeignet?

Patientinnen mit einer Herzinsuffizienz – ein Zustand, in dem das Herz den Organismus nicht mit ausreichend Sauerstoff versorgen kann – können nicht auf Lachgas für die Entbindung zurückgreifen. Auch Augenoperationen innerhalb der letzten sechs Wochen vor der Entbindung können die Nutzung dieser Schmerztherapie ausschließen. (SZ)

zur Startseite