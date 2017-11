Lachen zum 1. Advent Das Komödiantenduo Ranz & May ist am Sonntagabend im Königshainer Restaurant „Zum Hochstein“ zu Gast. Ganz viele andere Veranstaltungen finden Sie im im sz-veranstaltungskalender.com.

Wo auch immer der gelernte Schauspieler Michael Ranz und der studierte Musiker Edgar May auftreten, wird gelacht. Das Komödiantenduo kommt am Sonntag mit seinem Weihnachtsprogramm „Wir schenken uns nichts“ in das Königshainer Restaurant „Zum Hochstein“: Ach nö! Bitte nicht schon wieder! Der alte Weihnachtsbaum ist gerade erst vor ein paar Tagen von der Stadtreinigung abgeholt worden, da geht das alles von vorne los. Überall Glühweinmief, der Briefkasten voller Bettelbriefe und Frauen, die ihr ganzes Leben lang die Pille nehmen singen „Ihr Kinderlein kommet“

Dabei konnten wir uns als Kinder so sehr auf Weihnachten freuen! Na ja, wir mussten ja auch nicht die Geschenke bezahlen. Überhaupt; früher war mehr Lametta und ganz früher in Bethlehem, da gab es wenigstens noch Krippenplätze … Ranz und May müssen dieses Jahr gemeinsam feiern. Das wird nicht lustig!

Das Programm beginnt am Sonntagabend, 10 Uhr. Karten für 18 Euro kann man unter 035826 60133 telefonisch reservieren.

