Lachen mit Bernd dem Brot Ein Mädchen aus Wartha legt sich mit der ewig missgelaunten Kika-Figur an. Wie es ausgeht, ist bald im Fernsehen zu sehen.

Die zehnjährige Ruth aus Wartha durfte Bernd das Brot, dessen Puppenspieler Jörg Teichgräber (r.) und den Comedian Marti Fischer persönlich kennenlernen. © Carmen Schumann

Die Mundwinkel sind ständig nach unten gezogen. Es wird nicht einfach sein, Bernd das Brot, diese ewig missgestimmte Figur aus dem Kinderkanal Kika zum Lachen zu bringen. Doch ein kleines Mädchen aus Wartha bei Königswartha stellt sich mutig dieser Aufgabe. Am Montag war ein Fernsehteam dort zu Gast.

Die zehnjährige Ruth, Schülerin der Grundschule Königswartha, hat es geschafft, sich gegen zahlreiche Mitbewerber durchzusetzen, die sich an der Mitmach-Aktion des Senders „Kika kommt zu dir“ beteiligt hatten. Sie hatte die Fernsehleute mit ihrem witzigen „Bernd-das-Brot-Rap“ überzeugt. Wie das aufgeweckte Mädchen der SZ verriet, half ihr dabei ihre 20-jährige Schwester Maria, die in Dresden studiert. Doch beim Drehtermin erweist sich die zehnjährige Ruth für die Fernsehleute als echter Volltreffer. „Sie ist ein ganz tolles Mädchen“, sagt die Presse-Verantwortliche Doreen Stachly. Dass Ruth kein Kind von Traurigkeit ist, habe man schon anhand ihrer Bewerbung gesehen. Aber vor Ort übertrifft das kleine zierliche, aber quicklebendige Mädchen dann alle Erwartungen. Sie scheint ein Naturtalent zu sein. Sie hüpft, springt und lächelt dabei, als ob sie noch nie etwas anderes getan hätte. Gegen Mittag, als schon ein anstrengender Vormittag hinter dem Team liegt, zeigt sie sich überhaupt nicht müde. Jetzt wird ja auch eine spannende Szene gedreht: Ruth darf ihrem Mitstreiter, dem Comedian Marti Fischer, immer wieder mit einer Keule auf den Kopf hauen, in der Hoffnung, Bernd dem Brot damit ein Lächeln abringen zu können.

Ein tolles Abenteuer

Da Ruth sich absolut professionell bewegt, ist die Szene recht schnell im Kasten. Jetzt kann sich das TV-Team eine Mittagspause gönnen. Für die Zehnjährige sind die Dreharbeiten, die bei schönstem Wetter im Garten hinter ihrem Wohnhaus stattfinden, ein tolles Abenteuer. Da könnte man schon mal auf den Gedanken kommen, Schauspielerin oder Moderatorin werden zu wollen. Obwohl vorher auf ihrem Wunschzettel Lehrerin, Polizistin oder Zahnärztin gestanden hat. In der Schule mag sie fast alle Fächer. Ab dem neuen Schuljahr besucht Ruth das Gymnasium in Hoyerswerda. Dort ist sie auch schon an der Musikschule und betreibt Karate.

Ob es Ruth gelungen ist, Bernd das Brot zum Lachen zu bringen, ist am 23. Juni um 20.45 Uhr im Kika zu sehen.

