Lachen macht Arbeit Der Faschingsclub Pretzschendorf verbreitet seit 40 Jahren gute Stimmung. Woher die Mitglieder ihren Witz nehmen.

Seit Jahren ein eingespieltes Team: Präsident Falk Müller (rechts) und sein Vize, Heiko Horn. Hier bei der Schlüsselübergabe vor der Gemeindeverwaltung in Pretzschendorf im vergangenen Jahr. © privat

Bereits 40 Jahre ist es her, dass ein paar närrische Pretzschendorfer beschlossen: Wir gründen einen Faschingsclub. Bis heute ist der Verein in der Ortschaft und darüber hinaus aktiv. Nicht nur zum Faschingsauftakt am 11.11. lassen sich die Vereinsmitglieder jedes Jahr etwas Neues einfallen, auch in die Planung der Faschings-Bälle stecken die Narren viel Gehirnschmalz und Arbeitszeit. „Das Motto denken wir uns immer in lustiger Runde aus“, sagt Vize-Präsident Heiko Horn. „Dieses Mal haben wir das Programm auf den Schulsport zugeschnitten, da der Saal im Kulturhaus ja als Ersatzturnhalle dient.“ Deshalb werde die Dekoration des Saals auch nicht so üppig ausfallen wie sonst. „Wegen des Schulsports können wir erst kurz vorher rein.“ Zur Hochsaison im Februar wird dann alles noch mal umgeworfen: neuer Aufhänger, neues Programm, neue Dekoration. „Wir haben daran großen Spaß, das steht bei uns im Vordergrund.“

Ohne Ausnahme zieht der Faschingsclub seit 40 Jahren jedes Jahr ein neues Motto mit passendem Programm aus dem Ärmel. Und wie damals gilt auch heute: Besonders gerne nehmen die Narren die Geschehnisse vor Ort aufs Korn. „Heute gibt es nicht mehr so viel zu meckern“, sagt Horn. Das liege vor allem daran, dass Gemeindeverwaltung und Bauhofmitarbeiter sich kaum noch Ausreißer leisten, bedauert der Vize-Präsident schon fast und lacht herzlich. Doch nicht nur das, auch bei den Besuchern der Faschingsbälle kann er Unterschiede festmachen: Früher wollten die Zuschauer die Spitzen dezent verpackt, heute muss es knallhart serviert werden. „Es ist mehr Arbeit, ein herzhaftes Lachen rauszuholen“, stellt Horn fest. Doch nicht nur in Programm und Dekoration steckt der Faschingsclub viel Energie, während der Veranstaltungen übernehmen die Vereinsmitglieder auch die Bewirtung. „Das ist ein großes Arbeitspensum, aber wir lassen uns die Laune nicht vermiesen“, bekräftigt Horn.

Faschingsauftakt am 11.11. in der Region zurück 1 von 5 weiter Pretzschendorf: Schlüsselübergabe um 11.11 Uhr an der Feuerwehr Pretzschendorf. Im Kulturhaus steigt ab 19 Uhr der Fußball-Ball. Karten für fünf Euro gibt es im Vorverkauf an der Tankstelle in Pretzschendorf oder unter 035058 18499. Restkarten sind für acht Euro an der Abendkasse erhältlich. Geising: Auftakt des Ski- und Eisfaschings ist um 11.11 Uhr vor dem Ratskeller. Zur Schlüsselübergabe am früheren Rathaus spielt eine Liveband. Bürgermeister Thomas Kirsten ist eingeladen. Ruppendorf: Der Elferrat lädt ab 19 Uhr ins Erbgericht Ruppendorf ein zu Party und Tanz mit DJ René. Mit Programm und Mottobekanntgabe. Hermsdorf/Erzgebirge: Der Karnevalsclub lädt um 11.11 Uhr zur Schlüsselübergabe ins Gemeindeamt ein. Wer daran teilnimmt, erhält eine Freikarte für den Faschingsball, ab 19. 30 Uhr im Rundkino im Erbgericht Reichenau. Karten gibt es im Vorverkauf im Buschhaus oder an der Abendkasse. Reichstädt: Der Elferrat Reichstädt lädt ab 19.30 Uhr zum Faschingsauftakt im Niederen Gasthof Reichstädt unter dem Motto „Ohne Asterix und Obelix läuft in Reichstädt nix!“

Gerade die Verpflegungssituation bereitete dem Verein aber schon einiges Kopfzerbrechen. Denn erst seit der Jahrtausendwende hat das Kulturhaus in Pretzschendorf keinen Wirt mehr. „Wir mussten 2001 den Mut aufbringen und sagen, wir übernehmen das“, blickt Präsident Falk Müller zurück. Ein gewagter Schritt, schließlich wollte ja niemand am Ende auf den Kosten sitzenbleiben. Doch die Rechnung ging auf, und mittlerweile sind die 50 Mitglieder des Faschingsclubs nicht nur auf der Bühne routiniert, sondern auch hinter der Bar. „Im Endeffekt war das unsere Rettung, weil wir jetzt die Einnahmen haben. Sonst wären wir heute vielleicht nicht mehr da“, sind sich Präsident und Vize einig.

Dem Verein stellen sich heute ganz andere Herausforderungen. Den großen Saal voll zu bekommen, sei gar nicht so einfach, da viele Faschingsveranstaltungen gleichzeitig stattfinden. Bei dem Saal, der 500 Leuten Platz bietet, werde es außerdem ab 200 Besuchern erst gemütlich, andere sind da schon gut gefüllt. Trotz allem lassen sich die Mitglieder des Faschingsclubs auch davon nicht entmutigen und erinnern sich im Jubiläumsjahr gerne an ihre Anfänge zurück. Ausschlaggebend waren die Auftritte des Elferrats der Kleintierzüchter aus Colmnitz im Kulturhaus. „Da haben wir in Pretzschendorf gedacht: Was die können, können wir schon lange“, sagt Sven Pribul, der langjähriges Mitglied im Faschingsclub ist. Der Club war damals noch kein eingetragener Verein, sondern ein loser Zusammenschluss von etwa 20 Leuten, erinnert sich Gründungsmitglied Eberhard Leiteritz. Im Februar 1977 wurde der erste Faschingsball mit Programm aus der Taufe gehoben. „Es ging darum, den Leuten eine Freude zu machen“, sagt der 65-Jährige. Und alle waren sich einig: Langweilige Büttenreden soll es keine geben. „Der Saal war mit 500 Zuschauern voll besetzt“, erinnert sich Leiteritz. Schon damals habe der Faschingsclub einen großen Aufwand betrieben, um den Saal entsprechend zu dekorieren. Vor allem bei der Materialbeschaffung war Kreativität gefragt. „Wir hatten ja früher nichts zur Verfügung“, sagt Leiteritz. Auch die Tonbänder mit Musik wurden noch selbst in der Garage geschnitten und geklebt, erinnert sich Falk Müller, der seit 20 Jahren Präsident des Faschingsclubs ist.

Nach und nach wuchs die Mitgliederzahl, das Programm wurde immer ausgefeilter. „Das Kulturhaus war staatlich, der Programmentwurf wurde damals noch genau kontrolliert“, sagt Eberhard Leiteritz. Erika Kaden, die damalige Chefin des Kulturhauses, musste streng sein. Kritisches fiel dem Rotstift zum Opfer. „Da hieß es immer: Das können wir nicht machen und das können wir nicht machen.“ Doch während der Aufführung selbst sorgte der ein oder andere „Versprecher“ dafür, dass letztlich doch alles so gesagt wurde, wie die Narren es ursprünglich vorgesehen hatten. Mit der Wende 1990 wurde der Faschingsclub eingetragener Verein. Seither gibt es den Elferrat inklusive Präsident und die Schlüsselübergabe mit dem Bürgermeister. Die Funkengarde, heute unter Leitung von Annett Wildt, ist seit 1990 fester Bestandteil des Ortsfaschings.

