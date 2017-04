Labelprint 24 verlässt Großenhain In der Nachbarstadt ist das Bedauern über den Wegzug nach Zeithain groß. Das Rathaus sieht aber zumindest einen Vorteil.

Großenhains Stadtsprecherin Diana Schulze: „Es wurde viel unternommen, um die Firma in Großenhain zu halten.“ © Klaus-Dieter Brühl

Ein Umzug stößt auf geteilte Reaktionen: Während man sich in Zeithain freut, dass die Firma Labelprint 24 ins ehemalige Elektrolager im Gewerbegebiet zieht, bedauert man im Großenhainer Rathaus den Weggang des Unternehmens. „Es wurde viel unternommen, um die Firma in Großenhain zu halten“, so die Sprecherin der Stadtverwaltung, Diana Schulze. Die Firma habe frühzeitig informiert, dass man sich erweitern wolle. Gemeinsam wurde nach Alternativen gesucht, wie ein Neubau auf der grünen Wiese, Umnutzung bestehender Hallen oder Ausbau am Standort. Ein Neubau war letztendlich zu teuer und zu langwierig, bestehende Objekte mit der Größe gibt es in Großenhain kaum oder die Sanierungskosten waren zu hoch. Wenigstens bleibt die Firma in der Region, sodass Arbeitnehmer aus Großenhain pendeln können. (SZ)

zur Startseite