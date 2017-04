Labelprint 24 verlässt Großenhain Die Firma möchte sich erweitern, bleibt aber in der Region.

Großenhains Stadtsprecherin Diana Schulze: „Es wurde viel unternommen, um die Firma in Großenhain zu halten.“ © Klaus-Dieter Brühl

Die Stadt bedauert, dass die Firma Labelprint 24 nach Zeithain geht. „Es wurde viel unternommen, um die Firma in Großenhain zu halten“, so Rathaussprecherin Diana Schulze. Die Firma habe frühzeitig informiert, dass man sich erweitern wolle. Gemeinsam wurde nach Alternativen gesucht, wie ein Neubau auf der grünen Wiese, Umnutzung bestehender Hallen oder Ausbau am Standort. Ein Neubau war letztendlich zu teuer und zu langwierig, bestehende Objekte mit der Größe gibt es in Großenhain kaum bzw. waren die Sanierungskosten zu hoch. Wenigstens bleibt die Firma in der Region, so dass Arbeitnehmer aus Großenhain pendeln können. (SZ)

zur Startseite