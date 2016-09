La Grotta hat neuen Eigentümer Der gebürtige Heidelberger Hasan Inceda kaufte das Schnellrestaurant auf der Bahnhofstraße. Er will vieles modernisieren.

Das Döner- und Pizza-Schnellrestaurant „La Grotta“ in Kötzschenbroda wird seit dem 1. Juni von einem neuen Inhaber geführt.

Hasan Incedal ist 43, stammt aus Heidelberg und hat kurdische Wurzeln.

1993 kam er nach Sachsen, um Verwandte in ihren Döner-Imbiss-Geschäften zu unterstützen. Seitdem arbeitete er in Schnellrestaurants in Bautzen, Dresden und umliegenden Städten. In den vergangenen Jahren besaß er bereits sein eigenes Lokal mit Döner-Schwerpunkt.

Auf das Radebeuler „La Grotta“ wurde er aufmerksam, weil er den früheren Inhaber Karahat Seyitahmet kennt. „Der Laden hat mir gefallen, Radebeul hat mir gefallen, Altkötzschenbroda hat mir gefallen“, erzählt er. Die Begeisterung für den neuen Arbeitsort ist sogar so groß, dass er mit Frau und Kindern aus Dresden herziehen möchte. Zurzeit suche er nach einer passenden Wohnung, verrät er.

In dem Schnellrestaurant auf der Bahnhofstraße beschäftigt Hasan Incedal gegenwärtig zwei Angestellte. „Ich habe vor, so bald wie möglich den Küchenbereich, die Inneneinrichtung und den Biergarten zu modernisieren“, kündigt er an. Dies habe er schon über den Sommer geplant gehabt, sei aber einfach nicht dazu gekommen. Darum hat er bislang auch alles andere beim Alten belassen: Es ist beim Montag als Schließtag geblieben, bei der Karte, den Angebotstagen und bei den Preisen. Das „La Grotta“ gibt es laut Internetseite bereits seit 1998. Besonders beliebt an schönen Tagen ist sein versteckter Biergarten. (ukl)

