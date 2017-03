KZ-Vergangenheit spricht gegen Verkauf der Burg Um die Zukunft von Burg Hohnstein wird diskutiert. Ein Pirnaer Verein erinnert daran, ihre Geschichte zu beachten.

Die Burg Hohnstein ist ein wichtiger Gedenkort. © Marko Förster

In die Diskussion um die Zukunft der Burg Hohnstein schaltet sich jetzt auch das Alternativen Kultur- und Bildungszentrum Pirna (Akubiz) ein. Der Verein verweist auf die Bedeutung der Burg als Gedenkort gegen nationalsozialistische Verbrechen und warnt vor einem Verkauf.

Die Burg Hohnstein könne nur durch die öffentliche Hand betrieben werden. Nur diese habe die vollständige Kontrolle über die Zugänglichkeit, den Zustand, Ausbau und Betrieb der Burg, sagt Steffen Richter vom Akubiz. „Wir organisieren seit Jahren Seminare an verschiedenen Orten nationalsozialistischer Geschichte, darunter auch in Hohnstein“, so Richter. In den vergangenen 14 Monaten habe es allein acht Fahrten nach Hohnstein – die meisten mit Schulklassen und Jugendgruppen gegeben. „Der derzeitige Zustand dieses wertvollen Gedenkortes ist unangemessen und seiner Geschichte unwürdig. Es ist dringend notwendig, ihn zu erhalten und in einen Zustand zu bringen, der in angemessener Form die Ereignisse vermittelt.“ Der Verein sei bereit, an der Konzeption und Finanzierung des Gedenkortes mitzuwirken.

Als eines der ersten Konzentrationslager im Deutschen Reich gilt die Burg Hohnstein als besonderer Gedenkort, an dem deutlich wird, dass die Verbrechen der Nationalsozialisten nicht mit Auschwitz begannen. Die Burg ist somit nicht nur touristisch von Bedeutung, sondern auch für die historisch-politische Bildung.

Authentische Orte, die in der Zeit des Nationalsozialismus eine bedeutende Rolle gespielt haben, gebe es etliche in Sachsen, sagt Steffen Richter. Allerdings seien nicht alle diese Orte auch als solche gekennzeichnet und gerieten deshalb in Vergessenheit. Um die Vergangenheit zu verstehen, müsse es zumindest die Möglichkeit geben, sich mit ihr bekannt zu machen und auseinanderzusetzen. Mit der Burg Hohnstein assoziiere zwar jeder die in den Mauern befindliche Jugendherberge, doch nicht viele eines der berüchtigtsten frühen Konzentrationslager. (SZ/aw)

