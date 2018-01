KZ-Pflichtbesuch auch für Zuwanderer? Die Debatte, ob der Besuch einer NS-Gedenkstätte fester Teil des Schulunterrichts sein soll, erreicht eine neue Dimension.

Das Lagertor des ehemaligen KZ Buchenwald in Weimar. © dpa/Jan Woitas

Das Problem ist nicht neu. Erst unlängst wurden seine wahren Dimensionen mal wieder verdeutlich: Nur 59 Prozent der deutschen Schüler ab 14 Jahren wissen, dass Auschwitz-Birkenau ein KZ der Nazis war. Vier von zehn kennen nicht einmal den Namen dieses weltweit berüchtigtsten Vernichtungslagers. Das ergab eine Umfrage der Hamburger Körber-Stiftung im November vergangenen Jahres. Auch mit Blick auf den erstarkenden Rechtsextremismus in Deutschland hatte der Zentralrat der Juden in Deutschland unmittelbar darauf erneut gefordert, dass der Besuch einer KZ-Gedenkstätte für Schüler höherer Klassen verpflichtend werden solle. Das ist bislang nur in Bayern der Fall.

Nun hat die Debatte eine neue Dimension bekommen: Angesichts aktueller antisemitischer Vorfälle auch in Zuwandererkreisen sowie öffentlichen Diskussionen über einen „importierten Judenhass“ plädierte am Wochenende Berlins Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) dafür, dass „jeder, der in diesem Land lebt, verpflichtet würde, mindestens einmal in seinem Leben eine KZ-Gedenkstätte besucht zu haben“. Das solle auch für Zuwanderer gelten. „Gedenkstättenbesuche sollten zum Bestandteil von Integrationskursen werden“, so die Tochter palästinensischer Flüchtlinge und gläubige Muslima.

Am Mittwoch hat der Zentralrat der Juden den Vorschlag von Frau Chebli begrüßt. Dessen Präsident Josef Schuster sagte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, er halte die Idee „prinzipiell für gut“. „Gerade Menschen, die zu uns geflohen sind, die selber Flucht, Vertreibung erlebt haben, können in einer solchen Gedenkstätte anhand ähnlicher Schicksale mit anderem politischem Hintergrund sehr wohl Empathie entwickeln“, so Schuster. Jeder, der dauerhaft in Deutschland leben wolle, müsse sich auch mit der Geschichte dieses Landes identifizieren. Man könne Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen, zu einem solchen KZ-Besuch verpflichten.

Dass eine solche Bildungsarbeit mit Zuwanderern fruchtbar sein kann, hat man in der Gedenkstätte Buchenwald bereits vielfach erlebt. Dort wird bereits seit den Neunzigerjahren mit Klassen vor allem aus Hessen gearbeitet, in denen viele Schüler nichtdeutscher Herkunft sitzen. Die Gedenkstätte verfügt über Bildungsmaterial in vielen Sprachen, auch Arabisch. „Nach entsprechender Vorbereitung in den Schulen kommt es bei uns oft zu sehr fruchtbaren Diskussionen zwischen den Jugendlichen mit eigenen Migrations-, Flucht- und Ausgrenzungserfahrungen und denen ohne“, sagte Gedenkstättensprecher Philipp Neumann-Thein der Sächsischen Zeitung. So könnten die Schüler viel eher in die Lage versetzt werden, sich in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen.

„Das würde nach hinten losgehen“

Doch wie die meisten Kultusminister der Bundesländer hält auch Neumann-Thein die Idee von Zwangsbesuchen für keinen guten Weg: „So etwas würde von vielen Schülern als lästige Pflicht verstanden, als erhobener moralischer Zeigefinger.“ Ein wirklich reflektiertes Geschichtsbewusstsein erreiche man auf diese Weise erfahrungsgemäß nicht. „Das würde nach hinten losgehen“, so der Gedenkstättensprecher. „Buchenwald hat schon zu DDR-Zeiten nicht funktioniert als Antifaschismus-Durchlauferhitzer, ein Zwangsbesuch wäre auch heute keine wirksame Antisemitismus-Schutzimpfung.“

Dem pflichtet Thüringens Bildungsminister Helmut Holter bei. „Wenn der Wunsch der Schülerinnen und Schüler und Klassen besteht, diese Gedenkstätten zu besuchen, dann ist die Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen viel größer, als wenn sie per Zwang dort hingebracht werden“, glaubt der Linken-Politiker, der auch Vorsitzender der Kultusministerkonferenz ist. Nur Freiwilligkeit könne eine Voraussetzung sein für die Motivation, sich diesem Thema zu nähern. „Alles Andere würde zu einer Blockade führen, sich damit auseinanderzusetzen“, so Holter.

Für Günter Morsch, Direktor der Stiftung Brandenburgischer Gedenkstätten, ist dabei gerade der Vorstoß Richtung Zuwanderer wenig zielführend. „Damit treibt man einen Spaltpilz in diese Gruppen. Das sollte man nicht tun. Wir haben auch viele Deutsche, die tatsächlich eher nationalistisch eingestellt sind, und die einen Besuch aus anderen Gründen ablehnen. Aber auch da über wir keinen Zwang aus.“

