Kyle Just bleibt bei den Füchsen Der kanadische Angreifer ist erst im Januar nach Weißwasser gewechselt. Er hat sich zu einem der besten Spieler im Kader entwickelt.

Die Lausitzer Füchse mit Stürmer Kyle Just (vorn) hatten die vergangene Saison allen Grund zu feiern. © Thomas Heide

Nach Christopher Bodo haben die Lausitzer Füchse den zweiten ausländischen Spieler unter Vertrag genommen. Dabei handelt es sich um Kyle Just, der bereits in der abgelaufenen Spielzeit für Weißwasser auf dem Eis stand, wie Sprecher Andreas Friebel mitteilt. Der 26-jährige Stürmer war im Januar aus Ungarn in die Lausitz gekommen. In neun Partien erzielte er zwei Tore und gab fünf Vorlagen.

„Kyle hat mich zum Ende der alten Saison davon überzeugt, dass er auf einem hohen Level spielen kann“, sagt Füchse-Trainer Hannu Järvenpää.. Er sei ein guter Schlittschuhläufer. „Seine ersten vier Schritte sind nahezu explosiv.“ In den Playoffs sei Kyle einer der besten Spieler gewesen. „Da hat er bewiesen, dass er mit Druck umgehen kann, obwohl wir mit unserer Mannschaft keinen Druck haben“, so Hannu Järvenpää.

Mit der Weiterverpflichtung von Kyle Just umfasst der Kader der Lausitzer Füchse 14 Spieler. (SZ)

