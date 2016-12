Kyau & Albert legen in Löbau auf Das DJ-Duo ist seit 20 Jahren im Geschäft und weltweit unterwegs. Ende des Jahres kommen die Zwei in ihre Heimatstadt.

Steven Albert und Ralph Kyau sind als DJ weltweit unterwegs. © Matthias Weber

Das Löbauer DJ-Duo Ralph Kyau und Steven Albert statten ihrer Heimatstadt noch in diesem Jahr einen musikalischen Besuch ab. Am 29. Dezember legen die beiden DJs pünktlich zu ihrem 20-jährigen Jubiläum im Löbauer City Center auf. Das vermeldete das City Center auf seiner Facebookseite. Auch Kyau & Albert, die kurz vor dem Jahreswechsel ihre größten Hits in Löbau spielen werden, haben den Termin bereits in ihrem offiziellen Tourplan stehen. Tickets für die große „Coming Home Show“ der Löbauer DJs für elektronische Tanzmusik gibt es ab dem 12. Dezember unter anderem an allen bekannten Vorverkaufsstellen in Löbau und Umgebung.

Bevor Kyau & Albert das Löbauer City Center beben lassen, müssen die beiden aber noch eine ganze Reihe anderer Auftritte hinter sich bringen. Zum Beispiel an diesem Freitag in London und nächste Woche in San Francisco sowie in Buffalo, im US-Bundesstaat New York. Von Löbau geht es für die Musiker dann übrigens am Silvestertag weiter ins kenianische Nairobi. (ms)

