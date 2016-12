KWD-Areal nachts für Laster tabu Kaputte Fußwege, Müll und Gestank. An der Heinrich-Gläser-Straße gibt es Ärger mit parkenden Liefer-Lkw.

Kaputte Fußwege (Foto), Müll und vor allem jede Menge Ärger – dass Liefer-Lkw nachts nicht aufs Gelände des Karosseriewerks dürfen, nervt Anwohner. © Thorsten Eckert

Es lässt ihm keine Ruhe. Denn es nervt, sagt Dirk Hantschmann. Der bekannte Radeberger Holzkünstler, der seine Werkstatt gleich an der Einmündung der Heinrich-Gläser-Straße auf die Heidestraße hat, kann quasi beim Sägen und Arbeiten genau auf das Ärgernis schauen. Auf tonnenschwere Transport-Lkw, die hier auf den Fußwegen der Heinrich-Gläser-Straße stehen, weil sie nicht aufs angrenzende Areal des Karosseriewerks dürfen, für das sie Teile liefern.

Und weil Dirk Hantschmann für die Freien Wähler auch im Radeberger Stadtrat sitzt, macht er sich dort nun regelmäßig Luft. „Weil es einfach nicht sein kann, dass die Laster hier die Fußwege zerfahren, ihren Müll hinterlassen und sich einfach trotz massiver Kritik von Anwohnern nichts tut“, ärgerte er sich in der jüngsten Stadtratssitzung erneut über das Thema. Ein Thema, das auch der Stadtverwaltung schwer auf der Seele liegt, wie Ordnungsamts-Chefin Elke Müller klar machte. „Wir haben schon Gespräche mit dem Karosseriewerk geführt, und dort ist uns erklärt worden, dass es sich um ein Versicherungsproblem handelt.“ Eine Antwort, von der auch Dirk Hantschmann schon gehört hat, wie er sagte. „Aber wenn die Lkw nachts nicht aufs Gelände dürfen, weil sie dann unter die Versicherung des Unternehmens fallen würden, könnte es doch eine relativ einfache Lösung geben“, ist er überzeugt. Das Areal des Karosseriewerks sei schließlich so groß, „dass man doch gut und gerne einen Teil sozusagen abtrennen könnte, auf dem die Lkw dann parken, ohne, dass sie das offizielle Werksgelände befahren müssen“, wundert er sich. Dort könnte dann auch eine Toilette für die Fahrer aufgestellt werden, findet Dirk Hantschmann. Denn auch das ist eines der Probleme, die Anwohnern nicht nur sprichwörtlich in die Nase steigen.

Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) musste dann allerdings bedauernd die Schultern heben. „Wir können das Karosseriewerk natürlich nicht verpflichten, wir können das Thema nur immer wieder ansprechen“, erklärte er den Stadträten. Und das – noch einmal ansprechen – wird die Ordnungsamtschefin demnächst noch einmal tun, sagte sie.

Eines ist jedenfalls klar: Wer Dirk Hantschmann kennt, weiß, dass ihm das Thema keine Ruhe lassen wird. Und so ist davon auszugehen, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist, dass er seinem Ärger über das Ärgernis Luft im Stadtrat macht.

