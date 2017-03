KVG widerspricht Lohn-Vorwürfen Eine Schwester der Verkehrsgesellschaft aus Löbau-Zittau ist bald auch im Oberspreewald-Lausitz unterwegs.

Symbolbild: KVG in Bernstadt © Matthias Weber

Löbau/Zittau. Die Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck wird nach dem Gewinn der Ausschreibung des Busverkehrs im Oberspreewald-Lausitz dort nicht unter ihrem eigenen Namen fahren. „Sondern es wird eine Schwester von uns sein, die einen ortsverbundenen Namen erhält, welchen wir gerade auswählen“, teilte KVG-Geschäftsführer Alfons Dienel auf Anfrage mit. Vor einigen Wochen hatten die Gesellschaft und ihr Mutterkonzern noch überlegt, ob die KVG direkt und zusätzlich die Aufgaben in Südbrandenburg übernimmt.

Die Mitarbeiter rekrutiert die Verkehrsfirma aus verschiedenen Quellen. „Wir versuchen so viele Mitarbeiter wie möglich vom Altbetreiber einzustellen, werden aber auch mit Auftragsunternehmen aus der Region zusammenarbeiten“, so Dienel. Die in Brandenburg erhobenen Vorwürfe, dass dabei die Löhne gedrückt werden, weist Dienel zurück: „Derartige Spekulationen können nur von Menschen gestreut worden sein, die sich in keinster Weise mit der Ausschreibung OSL beschäftigt haben.

In der Leistungsbeschreibung war festgelegt, dass der Gewinner der Ausschreibung alle Mitarbeiter nach TV-N BRB zu bezahlen hat und daran wird sich unsere Schwester uneingeschränkt halten.“(SZ/tm)

