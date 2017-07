Kutter auf Reisen Viele haben für die Restaurierung des Bootes „Glück auf“ gespendet. Aber bis zum Lagunenfest am Berzdorfer See wird es noch nicht fertig.

Für den Transport bauen Uwe Menzel (rechts) und Karl-Heinz Henke die alten Duchten, also Sitzbretter, in den Kutter ein. Damit sich der Bootsrumpf auf der Fahrt von Schönau-Berzdorf nach Weinhübel nicht verformt. © Matthias Weber

Für den Kutter „Glück auf“ geht es auf große Fahrt. Allerdings nicht auf dem Wasser. Am Donnerstagnachmittag haben die Lausitzer Wassersportfreunde ihr Boot straßentauglich gemacht. Auf einem Anhänger ging es dann von Schönau-Berzdorf nach Weinhübel. „In der Halle dort haben wir mehr Platz zum Hantieren“, erklärt Uwe Menzel von den Wassersportfreunden. Denn der Kutter braucht eine Generalüberholung, damit er überhaupt je wieder aufs Wasser kann. Damit die Sanierung möglich ist, haben viele Unterstützer im Vorfeld gespendet.

„Glück auf“ mag der Kutter heißen. Glücklich kann er in letzter Zeit aber nicht mehr gewesen sein. Wie auch, mit mehreren gebrochenen Rippen. „Fünf, sechs Spanten sind durch die Belastungen der vergangenen Jahre zu Bruch gegangen“, erzählt Uwe Menzel. Mit Holz kennt er sich als Inhaber der Innenausbaufirma Fliegender Holzwurm aus. Bereits seit mehreren Wochen liegt die „Glück auf“ im OP, in einer Halle in Schönau-Berzdorf. Spanten zu erneuern ist tatsächlich fast wie ein Operation. „Die kann man nicht einfach abschrauben“, erklärt Menzel. „Sie geben dem Schiffsrumpf seine Form.“ Wie ein Skelett. Nur ein Teil von vielen, der gesamte Kutter wird überarbeitet. Die Quer- und Längsduchten, also die Sitze im Boot, sind ausgebaut, ebenso die ganze Innenverkleidung, der Boden, auch die beiden Masten sind demontiert.

„Die Arbeiten sind jetzt in vollem Gange“, erzählt Vereinsmitglied Michael Huss aus Zittau. Was noch gut erhalten ist, bekommt einen neuen Schliff und eine frische Lackierung. Anderes muss vollständig erneuert werden. Professioneller Schiffsbauer ist dabei keiner der Wassersportfreunde. Huss hat sich aber lange in die Materie eingearbeitet. Mit Jugendlichen hat er in Görlitz vor einigen Jahren ein baugleiches Modell saniert. Auch jetzt sind die Arbeiten auf möglichst vielen Schultern verteilt, auf denen der Vereinsmitglieder. „Der Verein lebt davon, dass alle mitmachen“, sagt Uwe Menzel. Diverse neue Holzelemente für die Innenausstattung sind bereits fertiggestellt.

Der Patient ist kein einfacher. Nicht mehr der Jüngste, aber mit einem Hang zum Risiko. 50 Jahre alt ist der Kutter bereits, ein ZK 10, gebaut 1967 in Berlin. Die Wassersportfreunde wollten ihn in erster Linie zur Ausbildung des Seglernachwuchses. Unzählige Übungsfahrten auf dem Berzdorfer See und der Ostsee hat der Kutter schon erlebt, bei zahlreichen Regatten ist er angetreten. Auch gefährliche Situationen hat er überstanden – aber eben nicht ohne Spuren. Damit die beseitigt werden können und neues Material angeschafft werden kann, haben zahlreiche Menschen über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ gespendet. Auf der Internetplattform, eine Aktion der Volksbank Löbau-Zittau und der SZ, stellen sich zahlreiche Projekte mit ihren Zielen vor. Wer ein bestimmtes Projekt unterstützen will, kann das mit einer selbst gewählten Summe tun. Für die Rettung der „Glück auf“ haben sich 41 Leute eingesetzt – und doppelt so viel wie die eigentliche Zielsumme gegeben: Knapp über 2 000 Euro sind zusammengekommen. „Wir sind dafür sehr dankbar“, sagt Manfred Dahms, Vereinsvorsitzender der Lausitzer Wassersportfreunde. Nicht nur wegen der Summe. „Es ist auch schön zu sehen, dass sich so viele Unterstützer gefunden haben.“

Wer eine Spende gegeben hat, bekommt als Dankeschön eine Einladung zu einer Tour in der „Glück auf“ über den Berzdorfer See. Allerdings nicht mehr dieses Jahr. „So manche Arbeiten sind nicht einfach“, erzählt Michael Huss. Vieles, erklärt er, bemerke man auch erst bei der Demontage des Schiffes. Eine Schwierigkeit seien derzeit die beiden Masten, die eine Erneuerung brauchen. „Wir hatten überlegt, ob wir sie in Berlin neu herstellen lassen“, erzählt Michael Huss. Das wäre aber kompliziert geworden. „Wir hätten die Masten als Vorlage nach Berlin bringen und auch wieder abholen müssen.“ Allerdings sind sie sieben und 5,70 Meter lang. Auch eine Kostenfrage. Jetzt denkt der Verein über neue Lösungen nach. Eine andere Schwierigkeit: Jetzt, mitten in der Saison, ist es für viele Vereinsmitglieder schwierig, zusätzliche Zeit für die Kutter-Sanierung aufzubringen. „Wir haben jetzt gesagt: Wir brechen es nicht übers Knie“, sagt Michael Huss. „Es soll lieber ordentlich werden.“ Eigentlich wollte er übernächstes Wochenende, also am 22. und 23. Juli, mit der „Glück auf“ schon wieder auf dem Berzdorfer See unterwegs sein. Beim Euroimmun-Cup, der dieses Jahr zum zweiten Mal zum Lagunenfest ausgetragen wird, macht Huss den Wettkampfleiter. Für ihn wird sich ein anderes Boot finden müssen.

