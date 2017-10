Kutschke spielt nicht gegen Dynamo Dresden gegen Ingolstadt - das ist auch die Rückkehr des Ex-Stürmers. Doch der ist zunächst nur Reservist. Auch Uwe Neuhaus überrascht mit der Aufstellung.

Die Austellung für das heutige Match gegen Ingolstadt. © Tino Meyer

Ausgerechnet er fehlt, jedenfalls in der Startelf: Stefan Kutschke. Der gebürtige Dresdner, Ex-Dynamo und seit Sommer Stürmer beim FC Ingolstadt sitzt bei seiner Rückkehr in seine Heimatstadt zunächst einmal auf der Bank. Am allergrößten Respekt vorm Gegner ändert das bei Uwe Neuhaus allerdings nichts.

Er hält die Ingolstädter für die am besten besetzte Mannschaft in der zweiten Liga. Und er betont deshalb, dass man das Risiko genau abwägen müsse, noch mehr als ohnehin schon. Offensive Akzente setzen und damit die eigene Spielstärke einbringen contra stabile, sichere Defensive - „da müssen wir die richtigen Entscheidungen treffen“, sagt Neuhaus.

Personell hat er diesmal die Qual der Wahl und sich für eine doch überraschende, defensiver angelegte Anfangsformation entschieden: ohne Aias Aosman und Rico Benatelli, der wie Patrick Möschl und Eero Markkanen sogar ganz im Aufgebot fehlt, dafür mit Manuel Konrad. Im Angriff spielt wie erwartet Peniel Mlapa. Und der zuletzt verletzte Philip Heise kehrt wieder zurück. (SZ/-yer)

Dynamos Aufstellung: Schwäbe - Kreuzer, Jannik Müller, Ballas, Heise - Konrad - Seguin, Hartmann, Hauptmann, Duljevic - Mlapa.

