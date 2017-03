Kutschen schauen Ein Kutschenhandel in Seeligstadt lädt zum Fest auf den Vierseithof ein.

Uwe Fauck freut sich auf viele Gäste in Seeligstadt. © Regina Berger

Zu einem Kutschenfest lädt Familie Fauck für den 1. und 2. April, von 10 bis 18 Uhr, nach Seeligstadt ein. Bis zu einhundert neue, gebrauchte und historische Kutschen gibt es im Vierseithof der Familie Fauck zu bestaunen.

Präsentiert werden Pferdegeschirre sowie Kutschen- und Pferdezubehör für den Hobby- und Freizeitbereich. Für Familien und Kinder bietet sich ein Besuch der Museumsscheune an, wo historische landwirtschaftliche Geräte zu besichtigen sind. Das besondere Angebot für Kinder ist, sich selbst einmal an Schnitzmesser und Hobel auszuprobieren. Vermittelt werden zugleich alte Handwerkskenntnisse zur Reparatur von Heurechen und Co. Der gemütlich eingerichtete Kutschenkeller lädt die Gäste zum Verweilen ein. „Wir freuen uns über den Besuch von fachlich Interessierten und Familien, die sich über Kutschen- und Fahrsport erkundigen möchten“, so Uwe Fauck, der bereits zum elften Mal die Hoftore des Seeligstädter Vierseithofes für Besucher und Interessierte öffnet. (SZ)

