Kuschelkissen für die Ohren Um die Akustik bei Musicals im neuen Haus zu verbessern, hat die Staatsoperette nachgerüstet.

Mithilfe dieser Kissen werden auch Musicals zum Ohrenschmaus. © René Meinig

Fast lautlos füllen sich die schwarzen Kissen, die das Erlebnis Staatsoperette noch ein bisschen schöner machen sollen. Allerdings erhöhen sie nicht etwa den Sitzkomfort. Die Kissen hängen etwa 13 Meter über der Bühne des brandneuen Saals im Kraftwerk Mitte – direkt unter der Decke. Ihre Aufgabe: Den Schall schlucken.

Während nämlich in Operetten und Spielopern viel Hall durchaus erwünscht ist, stört er bei Musicals, in denen Stimmen und Instrumente über Mikrofone verstärkt werden. Nur ein innovatives Akustiksystem kann dieses Problem lösen. Das gab das Budget für die Grundausstattung des neuen Hauses allerdings zunächst nicht her. Mithilfe des Fördervereins der Staatsoperette und dessen 2009 gestarteter Aktion „Ihr Name auf einem Stuhl“ konnte das System nun aber nachgerüstet werden – rechtzeitig vor der Premiere des Musicals „Wonderful Town“ am Donnerstagabend. Für 500 Euro kauften mehr als 540 Firmen und Privatleute ihren persönlichen Theaterstuhl samt Namensschild.

Mit dem Geld konnte der 124 000 Euro teure Umbau finanziert werden, zu dem neben den Kissen auch ein 53 Meter langer Stoffvorhang gehört. Die Kissen sind in neun Reihen über die gesamte Decke verteilt und bestehen aus schwarzer PVC-Folie. „Die tiefe Basswelle kann in die Kissen eindringen, aber nicht wieder austreten“, erklärt der technische Direktor Mario Radicke den gewünschten Effekt. Wie bei einer Hüpfburg hält ein Ventilator die Kissen kontinuierlich prall – verursacht aber glücklicherweise nicht annährend denselben Lärm. Werden sie nicht mehr benötigt, können die Kissen einfach am Bühnenrand zusammengeschoben werden.

So viel Innovation begeistert auch Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke): „Die akustischen Optimierungen sind das Sahnehäubchen auf dem neuen Theater“, sagte sie.

