Kurzwarengeschäft Peters schließt Mit einem Umzug wollte Rico Peters den Laden an der Wendischen Straße retten. Doch der Versuch schlug fehl.

Rico Peters ist traurig, dass er sein Kurzwarengeschäft an der Wendischen Straße 3 schließen muss. Aber er sieht keine Alternative. © Carmen Schumann

Als Rico Peters Ende vergangenen Jahres mit seinem Kurz- und Modewarengeschäft auf die andere Straßenseite zog, war er schon nicht übermäßig optimistisch. Aber er wollte es wenigstens versuchen. „Ich dachte, wenn wir uns verkleinern, läuft es vielleicht doch besser“, sagt er. Nun, nach knapp einem Jahr, muss er feststellen, dass sich die Lage trotz des Umzuges in die Wendische Straße 3 nicht verbessert hat. Deshalb zieht er nun endgültig die Reißleine. „Ab sofort gibt es einen Ausverkauf und spätestens zum Jahresende ist Schluss“, sagt der Händler.

Im Jahr 2009 hatte er das traditionsreiche Geschäft nach dem plötzlichen Tod seiner Mutter Eveline Peters übernommen. Damals befand es sich noch an der Wendischen Straße 8. Bis 2013 sei es eigentlich ganz gut gelaufen. Von da an sei es aber leider immer nur bergab gegangen. Obwohl das Stricken boomte, konnte er davon nicht profitieren. Denn auch die Discounter sprangen auf den Zug des Handarbeits-Hypes auf. „Durch Masseneinkauf können die Discounter Preise bieten, mit denen ich absolut nicht mithalten kann“, sagt er. Für den Preis, den die Ketten den Kunden bieten, könne er die Ware nicht mal einkaufen. Hinzu käme das bekannte Phänomen, dass jüngere Leute am liebsten über das Internet bestellen.

Sortiment abgespeckt

Obwohl Rico Peters sein Sortiment schon abgespeckt hatte, fanden auch die Hüte, Mützen, Schals und die Tischwäsche nicht mehr den benötigten und erhofften Zuspruch. „All das kann man eben auch online bestellen“, sagt der Geschäftsmann. Zu ihm ins Geschäft kommen hauptsächlich ältere Leute, die ihm versichern, dass sie die bevorstehende Schließung sehr bedauern. „Doch ich kann ja nicht die Augen vor den Tatsachen verschließen, dass der Umsatz nicht ausreicht, um kostendeckend arbeiten zu können“, sagt Rico Peters. Und er glaubt auch nicht, dass ihm ein noch weiter abgespecktes Sortiment weiterhelfen würde. Obwohl allgemein von einem Wirtschaftsaufschwung die Rede sei, verspüre er davon nichts. Im Gegenteil, er bemerke, dass die Kunden verunsichert sind und sich eher in Kaufzurückhaltung üben. Selbst der Verkauf der Waren zum halben Preis ändere daran nicht viel.

Eine Ära geht zu Ende

Zwischenzeitlich habe er ja mal gehofft, dass die Veränderungen im Geschäftsleben an der Wendischen Straße auch ihm zu etwas mehr Zuspruch verhelfen würden. Schließlich hatte sich die „Kräuterhexe“ von der Reichenstraße in seinem früheren Geschäft an der Ecke zur Hauensteingasse niedergelassen. Dort gibt es jetzt zusätzlich sogar einen Imbiss. Und auch das „Italienische Eck“ und die „Kichererbse“, alles Geschäfte mit einem besonderen Lebensmittelsortiment, lassen es empfehlenswert erscheinen, mal an der Wendischen Straße vorbeizuschauen. Doch ihm habe es nicht geholfen, bedauert Rico Peters. Er sei traurig, dass nun eine Ära zu Ende geht.

Um seine eigene berufliche Zukunft sei ihm nicht bange. Schließlich habe er drei Facharbeiterbriefe. „Ich werde schon etwas finden“, gibt er sich optimistisch. Doch er findet es schade, dass er das, was seine Mutter aufgebaut hat, nun nicht mehr fortsetzen kann. Schließlich hatte Eveline Peters in der Wendischen Straße 40 Jahre ihre Spuren hinterlassen. Schon zu DDR-Zeiten leitete sie in der Nummer 7 das Konsum-Kurzwarengeschäft.

zur Startseite