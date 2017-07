Kurzschluss und Baustopp wegen Wetterkapriolen Die Gewitter haben in den vergangenen zwei Tagen vor allem im Raum Löbau und im Oberland für ein paar Probleme gesorgt.

Kein Biergartenwetter: Wegen des Regens der vergangenen beiden Tage blieben nicht nur vorm Zittauer Kaffee Lust die Stühle leer. © Bernd Gärtner

Einsatz für den städtischen Bauhof von Löbau: Mit mehreren Fahrzeugen und schwerem Gerät sind die Mitarbeiter am Dienstagnachmittag zur Altlöbauer Straße ausgerückt. Bei dem Unwetter mit Gewitter und starkem Regen war die Seltenrain über die Ufer getreten. Die Mitarbeiter des Bauhofs mussten Schlamm wegbaggern, die Straße musste gereinigt werden.

Am Montag hatte das Unwetter begonnen – und erste Folgen gezeigt. Am späten Montagnachmittag war zum Beispiel an der Neusalzaer Straße in Richtung B 178 kein Durchkommen mehr. Die Bahnschranke dort war geschlossen, für rund eine Stunde. In die Anlage hatte nach 17 Uhr ein Blitz eingeschlagen, bestätigt ein Mitarbeiter der Deutschen Regionaleisenbahn. Mitarbeiter vor Ort behoben den Schaden. Es sei nicht der einzige Fall gewesen, erzählt der Mitarbeiter: Bei dem Unwetter seien im Großraum Löbau-Görlitz mehrere Schrankenanlagen von Blitzeinschlägen betroffen gewesen.

Im Kreissüden war das Löbauer Gebiet laut der Rettungsleitstelle Hoyerswerda ein Schwerpunkt der Unwetter in den vergangenen zwei Tagen. Am Dienstag mussten die Kameraden der Feuerwehren Löbau und Kittlitz fünfmal ausrücken, so ein Mitarbeiter der Leitstelle. Bis zum Mittag waren sie zum Beispiel an der Herwigsdorfer Straße, der Görlitzer Straße und am Töpferberg im Einsatz, teilt Löbaus Pressereferent Marcus Scholz mit. Dort war Wasser in den Keller geflossen und hatte Grundstücke überspült. Auch in der Löbauer Werkstatt für Menschen mit Behinderung rückte die Feuerwehr aus. Grund war auch hier ein Blitzeinschlag. „Daraufhin war die Werkstatt für kurze Zeit stromlos“, teilt Marcus Scholz mit. Durch den Stromausfall wiederum kam es offenbar zu einer Störung in der Brandmeldeanlage – sie schlug Alarm. „Das Problem konnte schnell wieder behoben werden“, so Scholz.

In Ebersbach gab es wegen des erhöhten Wasserstandes am Dienstag einen Baustopp für die Arbeiten in der Spree. Hier werden unter anderem die Ufermauern instand gesetzt nach den Hochwasserschäden aus den Vorjahren. Gestern hatte es an der Bautzener Straße an so einer Baustelle einige Bauelemente fortgespült, sodass wieder neu aufgebaut werden muss. In Teilen von Seifhennersdorf gab es Probleme mit dem Telefonnetz.

Keine Schwierigkeiten hat der Regen hingegen im Raum Zittau ausgelöst. Der Wasserstand der Mandau blieb im normalen Bereich. (mit SZ/sdn/gla/rok)

