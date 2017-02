Kurzschluss sorgt für Stromausfall Am Vormittag kam in den Freitaler Ortsteilen Potschappel und Birkigt kein Saft mehr aus der Steckdose. Der Fehler war aber schnell wieder behoben.

Freital. Mehrere Haushalte und Unternehmen in Potschappel und Birkigt waren am Donnerstagvormittag ohne Strom. Es habe um 10.48 Uhr einen Kurzschluss in einer Leitung gegeben, sagte Matthias Leuschner, einer der beiden Geschäftsführer der Freitaler Strom und Gas (FSG). Um 11.16 Uhr waren alle Betroffenen dank einer Art Umleitung im Kabelnetz wieder ans Stromnetz angeschlossen. Auch das Glaswerk und das Technologie- und Gründerzentrum waren kurzzeitig ohne Strom.

Noch ist unklar, was genau für den Kurzschluss gesorgt hat. Das will die FSG am Freitag klären. Am Montag soll die Schadstelle dann repariert werden. Bis dahin sei die Versorgung mit Strom aber weiter gesichert, so Leuschner. (SZ/win)

zur Startseite