Kurzliegerstation im Aufbau Im Kamenzer Malteser Krankenhaus finden bald auch Kranke eine gute Betreuung, die nach Eingriffen schnell nach Hause möchten.

Am Malteser Krankenhaus in Kamenz öffnet bald eine sogenannte Kurzliegerstation © Archivfoto: René Plaul

Kamenz. Die rasante Entwicklung der Medizin führt zu immer kürzeren Verweildauern von Patienten in Krankenhäusern. Immer mehr Eingriffe können laparoskopisch, das heißt minimalinvasiv vorgenommen werden. Moderne Methoden der Wundversorgung ermöglichen eine rasche Heilung. Zudem wünschen sich viele Patienten, nach einem Eingriff möglichst bald wieder nach Hause entlassen zu werden.

Um diesen Entwicklungen und dem Wunsch nach möglichst kurzen Krankenhausaufenthalten zu entsprechen, eröffnet das Malteser Krankenhaus St. Johannes in Kamenz am 5. Februar eine Kurzliegerstation. Hier sollen vorwiegend Patienten mit einer Verweildauer von bis zu vier Tagen durch interdisziplinäre Teams versorgt werden.



„In den Wochen der Vorbereitung haben wir viele Abläufe geprüft und optimal an die Bedürfnisse von Patienten mit kurzen Liegezeiten angepasst“, sagt Florian Rupp, Geschäftsführer der Malteser Sachsen-Brandenburg gGmbH. „Sehr viele Mitarbeiter aus allen Berufsgruppen haben dabei ihre Ideen eingebracht und bei der Umsetzung geholfen. Ich freue mich nun, dass wir es geschafft haben, eine interdiszipinäre Kurzliegerstation in unseren Krankenhausbetrieb zu integrieren.“ Damit könne es gelingen, die Qualität der medizinischen und pflegerischen Versorgung sowie die Patientensicherheit am Malteser Krankenhaus St. Johannes weiter zu erhöhen.

Bereits im Januar hatte das Malteser Krankenhaus die Stationen umbenannt. Die interdisziplinäre Kurzliegerstation trägt den Namen „Station Benno“ und hat von Montag bis Freitag geöffnet. (SZ)

