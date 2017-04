Kurzkrimis drehen wie die Profis Die achte Klasse der Oberschule versuchte sich jetzt an einem Film. Gemeinsam mit den Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanälen aus Riesa.

Schülerinnen der Oberschule Ebersbach arbeiten an einem Kurzfilm. © Schule

Im März konnten sich die Schüler der Klasse 8b der Oberschule Ebersbach im Kurzkrimi erproben. Im Rahmen des Deutschunterrichtes verwandelte sich Ebersbach in einen Drehort und ein Klassenzimmer in ein Videoschnittstudio. Unter Leitung der Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle (SAEK), Studio Riesa, lernten die Schüler, wie man einen Kurzkrimi erfindet, wie man die Geschichten aufbaut und plant, die Szenen dreht und am Ende zu einem spannenden Kurzkrimi zusammenfügt.

Die entstandenen Filme werden nun zu Schulhöhepunkten und zu Unterrichtszwecken gezeigt. Die Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle bieten jedem Interessenten die Möglichkeit, eigene Beiträge in den Bereichen Hörfunk, Fernsehen sowie Online- und Hybridmedien zu erstellen. SAEK-Studios gibt es in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Bautzen, Görlitz, Riesa, Torgau, Plauen und Zwickau. (A. Oliva-Pohl)

In den Sommerferien vom 18. bis 22.7. gibt es von 10 bis 15 Uhr im Studio Riesa, Lessingstraße 8 (Max-Planck-Haus) eine Projektwoche für 12- bis 18-Jährige. Anmeldung unter Telefon 03525 512505 oder 0177427840.

