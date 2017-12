Kurzfilme im Kunstbauerkino Neun Filme in 90 Minuten sorgen heute Abend in Großhennersdorf für kurzweilige Unterhaltung. Wer Ideen für das lange Weihnachtswochenende sucht, findet welche im sz-veranstaltungskalender.com.

© PR "Kleptomami"

Passend zum kürzesten Tag des Jahres gibt es im Großhennersdorfer Kunstbauerkino (Am Sportplatz 3) heute Kurzfilme – neun Stück in 90 Minuten. Unter der Überschrift „Golden Shorts – Shorts attack“ werden Filme gezeigt, die beim 33. interfilm Kurzfilmfestival Berlin nominiert wurde, 2017 viel Beachtung auf vielen Festivals fanden und Publikumslieblinge waren: internationale Werke voller Fantasie und Schlagkraft. Zu sehen gibt es schräge Dinge wie Mäuse im Weltall (Time Rodent), in unbekannter Sprache sprechen (Wave), Leute in Brüllwut (Balkon) und der große Yoga-Test (Orión). Gezeigt auch Trubel im Zirkus (L. Kolshik), kostenloses Einkaufen im Supermarkt (Gratis), eine Rettung im Krankenhaus (Tabib), eine Frau in Ekstase mit dem Kaufhaus-Detektiv (Kleptomami, Foto) und Leute, die im Winter auf den Bus warten (Tip-Top). Das Programm beginnt 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.

