Kurzfilme für Festival gesucht

Ende April wird erneut eine Halle des Tankschutzbetriebes Torsten Rost am Landbergweg in Wilsdruff zum großen Kino. Der Verein rock & more lädt zum 33. Wilsdruffer Filmfestival ein. „Wir wollen wieder alle ermuntern, die Kameras auszupacken und einen Beitrag für das Filmfest zu drehen“, sagt Andreas Däßler, der Vorsitzende des Vereins. Dabei komme es nicht zuerst auf Professionalität an – in Wilsdruff sei jeder willkommen, der gerne filmt und seine Werke anderen zeigen will.

Die Filme, sagt er, sollten eine Länge von maximal 20 Minuten haben. Das Filmgenre ist nicht vorgegeben, es können Kurzspielfilme, Dokumentationen oder Musikvideos sein. „Einzige Bedingung: Gewaltverherrlichung, rassistische und herabwürdigende Filme sind unerwünscht“, sagt Däßler. Und er weist noch darauf hin, dass das Filmfestival für alle Altersgruppen offen ist – auch bei den Zuschauern. (SZ/th)

33. Wilsdruffer Filmfestival, 28. und 29. April, Anmeldungen bis 20. April an: filmfestival@daessler.de

