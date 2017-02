Wintertraining Kurzes frostiges Vergnügen Riesaer Triathleten machen aus der Not eine Tugend und steigen ins eisige Wasser des Strehlaer Bades.

Bernd Richter gehörte zu den Mutigen, die sich am Sonnabend ins kalte Strehlaer Badewasser wagten. Die gute Laune ist ihm offenbar dabei nicht abhanden gekommen. © privat

Was machen Riesaer Triathleten, wenn die Schwimmhalle mal geschlossen ist? Regionaltrainer Marco Kalwak hat die Antwort: „Ganz einfach: Man geht ins Freibad.“

„Auf Grund eines Schwimmwettkampfes bleibt die Schwimmhalle am 28. Januar 2017 geschlossen“. So stand es dieser Tage an der Eingangstür der Riesaer Schwimmhalle. Und da der Schwimmsport in der Stadt immer wieder und öfter Wettkämpfe am Wochenende in der Sportstadt durchführt, müssen Hartgesottene nach Alternativen suchen. Für einige Riesaer Triathleten war die Hallenschließung am Sonnabend jedenfalls kein Grund, nicht schwimmen zu gehen. Ausweichort: das Freibad in Strehla. Nur zum Verständnis: Das Freibad gewährt nicht nur im Sommer Badegästen Zutritt. Auch im Winter treffen sich regelmäßig ein paar „Verrückte“ aus Riesa, Lommatzsch, Strehla und Umgebung, um ihre Bahnen zu schwimmen oder besser, um sich in eiskaltes Wasser zu stürzen. Regelmäßig samstags treffen sich beispielsweise die „Riesaer Eisbären“, sobald die Temperaturen gegen Null gehen.

So auch am vergangenen Samstag. Bei traumhaftem Winterwetter mit Temperaturen um die minus 10 Grad trafen sich knapp 40 Leute im Freibad Strehla. Während die einen in dicken Jacken nur staunend zusahen, waren die anderen schon fleißig dabei, die „Schwimmbahn“ mittels einer Kettensäge frei zu sägen. Vorm Sprung ins kühle Nass gab es bei zünftigen Après-Ski Hits eine ordentliche Erwärmung an Land. Danach „kochte das Wasser, den Start machten die erfahrenen Eisbader. Dem wollten die diesmal gekommenen zwölf Neulinge nicht nachstehen und nahmen die eiskalte Herausforderung an.

Von Glückshormonen durchströmt und schon längst wieder warm angezogen, traf man sich danach noch am aufgestellte Feuerkorb und trank heißen Tee. Selbst diejenigen welche im Vorfeld noch etwas skeptisch dreinblickten, waren danach total begeistert von der Wechselwirkung mit dem kalten Wasser. Als Belohnung gab es für die Neuen noch eine kleine Erinnerungsurkunde an ihr erstes Mal und dann waren sich alle einig, dass es bei nächster Gelegenheit ein wiedersehen geben sollte. (mk/rt)

