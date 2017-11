Kurze Wege in der Warteschleife Der Glashütter Bahnhof hat eine neue Treppe bekommen. Die ist aber noch gesperrt. Einige verstehen das nicht.

Die neue Treppe am Bahnhof Glashütte ist noch nicht freigegeben. © Frank Baldauf

Die neue Treppe am Bahnhof Glashütte ist zwar fertig, aber noch nicht freigegeben. Darüber wundern sich einige Bahnkunden, die schon gern die neu geschaffene Abkürzung vom Bahnsteig zum Wohngebiet am Kohlsteig und den Betrieben an der Altenberger Straße benutzen würden.

„Wir warten noch auf das Geländer“, sagt Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) auf SZ-Nachfrage. Er hofft, dass es in den nächsten Tagen geliefert und anmontiert werden kann. Bei der gegenwärtigen Auftragslage müsse man Geduld haben. Ähnlich sei die Lage in Schlottwitz. Auch dort sind die Betonarbeiten am Haltepunkt Niederschlottwitz ebenfalls abgeschlossen und der neu geschaffene Zugang in Richtung Süden noch nicht freigegeben. Auch hier fehlt noch das Geländer.

Mit dem Bau der beiden Zugänge kommen die Stadt Glashütte, die das Vorhaben zusammen mit dem Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) realisiert, den Wünschen vieler Bahnkunden entgegen. Dafür werden rund 100 000 Euro investiert. Die Bauarbeiten sollen bis zum Jahresende abgeschlossen werden, sagt Dreßler. (SZ/mb)

