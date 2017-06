Kurze Pause auf dem Weg zu Gold Der Winter ist noch weit, doch Olympia 2018 allgegenwärtig. In Pyeongchang will Francesco Friedrich seine Karriere krönen. Die SZ begleitet ihn.

Sieben Männer, ein Ziel: Olympia-Gold! Die Pause nach der Anschubarbeit gehört dazu. Findet Francesco Friedrich und nimmt Platz im Bob-Imitat, um ihn herum die Anschieber Philipp Schneider (Ersatz), Candy Bauer, Thorsten Margis, Florian Kunze (Ersatz), Martin Grothkopp (v.l.) und Jannis Bäcker (fehlt im Bild). © SZ

Diese Oberarm-Umfänge haben andere als Beine. Und erst die Oberschenkel! Das Wort Kraftpaket muss für Bobsportler erfunden worden sein. Was sich im Winter bei den eng anliegenden Rennanzügen abzeichnet, wird in kurzen Hosen und oben ohne erst richtig deutlich.

Allein dafür lohnt sich der Besuch eines Sommertrainings von Francesco Friedrich, dem fünffachen Bobweltmeister aus Pirna, und seinen Anschiebern. Jeder Körper ein einziger Muskel – egal, wen man anguckt.

Auch das mit dem Verstehen klappt viel besser als im Winter – sowohl bei den gegenseitigen Frotzeleien als auch wenn es ernst wird. Wenn sich die starken Jungs also aufstellen, abklatschen, sich konzentrieren, die Startbügel greifen und schließlich ihr Kommando rufen. „Steht“, „fertig“, „uuuuunnd“. Dann geht’s los, und zwar in der eislosen Zeit auf der Freiluft-Anschub-strecke in Riesa. Mannschaftsstarttraining nennen sie das. Denn obwohl der Sommer erst begonnen hat, kreisen die Gedanken bereits jetzt nur um das eine: die Olympischen Spiele im Februar 2018 im südkoreanischen Pyeongchang.

Hinter Friedrich werden dann selbst im Viererbob nur drei Anschieber Platz nehmen können. Dass bei vier fast gleich starken Kandidaten einer die Spiele nur als Tourist erlebt, steht also fest. „Die Jungs gehen sehr fair miteinander um und stellen sich der Situation – mit den üblichen Konkurrenzkämpfen“, sagt Trainer Gerd Leopold. Der Riesaer kennt die Athleten seit Jahren, weiß um die Befindlichkeiten jedes Einzelnen.

Die kleinen Reibereien und Seitenhiebe gehören ausdrücklich dazu, erst recht, wenn der Pilot den anderen mal wieder davonläuft. 1,64 Sekunden benötigt Friedrich beim Solo-Anschieben des Bob-Imitats für zehn Meter mit fliegendem Start – Bestleistung aus der Vorsaison eingestellt. „Guck mal, wie der jetzt grinst“, ruft Thorsten Margis, einer der Anschieber, und meint: „Jetzt muss ich auch noch einen machen.“ 1,66 zeigt die Anzeige danach, und wieder grinst Friedrich. Margis aber, der sich die olympischen Ringe auf die Innenseite des Oberarms tätowieren ließ – sagt nichts.

Leopold beobachtet alles genau, scherzt mit, treibt die Männer an und bremst sie gleichzeitig ein. Zu schnell zu viel ist auch nicht gut. Der Weg nach Südkorea ist weit, selbst wenn die Wintersportler längst unterwegs sind. Der olympische Vier-Jahres-Zyklus gibt den Zeitplan vor, und Friedrich liegt über dem Soll, mutmaßlich sogar deutlich. Neben der Anzeigetafel verrät das Leopolds knappe Ansage: „Bestzeit, Wahnsinn. Und das jetzt schon.“

Viel geredet wird jedoch nicht, jedenfalls nicht übers Bobfahren und auch nicht vom Material. Das ist ein Thema für sich und Chefsache. Leopold und Friedrich unterhalten sich darüber etwas abseits von den anderen. Natürlich gibt es auch da klare Ansagen – die aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.

Das Wort Medaille oder gar Gold fällt auch nicht, und trotzdem ist allen bewusst, um was es in Pyeongchang geht. „Die Jungs wollen unbedingt das große Ziel erreichen“, sagt Leopold. Etwas anderes als der Olympiasieg kann und darf gar nicht das Ziel sein nach vier Weltmeistertiteln hintereinander im Zweier sowie dem WM-Triumph im Vierer zuletzt noch obendrauf.

Zusätzlich zu den Athletik- und Krafteinheiten, die oft jeder für sich absolviert, kommt das Team Friedrich regelmäßig zusammen. Insgesamt viermal werden sie bis Oktober gemeinsam in Kienbaum trainieren, immer noch die größte Kaderschmiede für deutsche Olympia-Träume, dazu gibt es mindestens aller zwei Wochen das Starttraining in Riesa.

Was zu tun ist, wissen alle. Leopold ist bekannt für ausgefeilte Trainingspläne, die weit über Gewichtestemmen und Bob-

anschieben hinausgehen. Auch eine Yoga-Stunde zur Koordination und Stabilisation ist mal dabei. „Es geht darum, das Bewährte trainingsmethodisch zu wiederholen und in einzelnen Bereichen noch intensiver zu gestalten, um auch die letzten Reserven herauszukitzeln. Wir arbeiten am Limit, absolut. Jetzt müssen wir aber noch den i-Punkt draufsetzen“, erklärt Leopold.

Die olympische Saison ist tatsächlich kein Experimentierfeld. Was funktioniert oder wenig hilft, muss in den drei Jahren zuvor herausgefunden worden sein.

Die Vorgabe von Leopold ist ohnehin klar: „Wenn der Weltcup Mitte November beginnt, wollen wir in Top-Form sein und von Anfang an die Startleistung bestimmen. Wir wollen so viele Automatismen wie möglich in den Wettkampf kriegen.“ Und er schiebt einen bekannten Satz nach, formuliert ihn jedoch mit so viel Nachdruck und Leidenschaft, dass man eine Ahnung davon bekommt, warum Leopolds Athleten die schnellsten der Welt sind. „Das Training wird jetzt gemacht, im Mai, Juni und Juli. Da entscheidet sich, was im Winter geht.“

Auch Pausen gehören dazu, im Rahmentrainingsplan genauso wie bei so einem Anschubtraining. Nur sind die Athleten wirklich so ehrgeizig, dass man sie immer wieder daran erinnern muss. „Wo ist dein Wille zur Bestzeit“, fragt Margis seinen Kollegen Jannis Bäcker – nur halb im Spaß. 6,75 Sekunden für 50 Meter Team-Anschieben sollen es unbedingt noch werden an diesem Tag. Bäcker zieht daraufhin sofort die Schlabberhose aus, die Männer klatschen sich ab. „Steht“, „fertig“, „uuuuunnd“ tönt es. 6,77 Sekunden zeigt die Anzeigetafel. „Jetzt“, sagt Margis, „sind wir platt.“ Anzusehen ist das diesen Armen und Beinen nicht.

