Kurze Hoffnung für Autofahrer in Dipps

Glashütte. Seit November nervt die Sperrung der Glashütter Straße in Dippoldiswalde die Autofahrer. Sie können zwar in die Stadt reinfahren, aber nicht mehr raus. Dafür müssen sie die Umleitung über Oberhäslich nach Reinholdshain nehmen. Jetzt ist aber eine Lösung in Sicht, wie Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) informierte. Eine Ampel soll den Autofahrern die Umleitung über Reinholdshain ersparen. Das sei in Absprache mit dem Oberbergamt so festgelegt worden. Am 20. Februar wird die Ampel in Probebetrieb gehen.

Das Konzept sieht vor, dass die Autos aus Richtung Reinholdshain nicht mehr bis zur B 170 vorfahren, sondern schon vor der Baustelle warten. Dann kann der Gegenverkehr problemlos an der Baustelle vorbeifahren. Das ist aber mit Aufwand verbunden, weil die Ampel verlegt und in die Steuerung der fünfarmigen Kreuzung integriert werden muss. Offenbar haben sich die Beteiligten nun dazu durchgerungen. Wer die Kosten trägt, ließ Peter offen. Es sei nicht die Stadt, sondern ein Unternehmen, sagte er den Stadträten.

Es handelt sich dabei um Kaufland, wie die Pressestelle des Unternehmens in Neckarsulm der Sächsischen Zeitung bestätigte. Die Summe, um die es dabei geht, nennt das Handelsunternehmen allerdings nicht. Viele Kunden erreichen durch die Sperrung die Niederlassung in Reinholdshain nur über die Umleitung. „Da die aktuelle Verkehrssituation für alle Betroffenen sehr belastend ist, hat sich Kaufland in Abstimmung mit der Stadt und den Behörden entschieden, die Kosten für die Einrichtung einer vorübergehenden Ampel zu übernehmen. Damit möchte das Unternehmen zu einer Entlastung beitragen“, schreibt Pressesprecherin Andrea Kübler.

Wenn diese Lösung funktioniert, wäre bis April die Sperrung hinfällig und der Durchgangsverkehr über die Glashütter Straße geregelt, aber was danach kommt, wird noch härter für die Autofahrer und die Betriebe vor allem im Gewerbegebiet Reinholdshain. Dann folgt eine Baustelle mit Vollsperrung. Wenn die Bergsicherung fertig ist, plant das Landesamt für Straßenbau und Verkehr den Ausbau der Straße. Hier hat das Vorhaben schon einen Namen. „Es handelt sich um das Vorhaben S 190 –- Fahrbahnerneuerung westlich Reinholdshain“, teilt das Amt mit. Dabei werden die Konstruktionsschichten der Fahrbahn, die Binder- und die Deckschicht, bei Bedarf auch die Tragschicht, erneuert. „Für dieses Vorhaben haben wir bereits einen Auftragnehmer gefunden. Nach Beendigung der Winterperiode ist eine Baudurchführung unter Vollsperrung von April bis Juni 2017 geplant“, heißt es vom Landesamt. Dann wird also mehrere Wochen lang die Umleitung über Oberhäslich unausweichlich werden. Bleibt nur zu hoffen, dass danach die Straße so gut ausgebaut ist, dass lange keine Sperrung mehr nötig wird.

Die Bergsicherung, die im Auftrag des Oberbergamts arbeitet, ist derzeit mit ihren Arbeiten in der Tiefe angelangt, in der später ein Betonriegel eingezogen werden soll. Wenn dieser einmal eingebaut ist, kann er den Druck auffangen, der von oben kommt und verhindern, dass Erdreich nach unten in die alten Stolln und Schächte rutscht, was eventuell oben einen Tagesbruch zur Folge hätte. So wie der Stand der Arbeiten derzeit ist, schätzt das Sächsische Oberbergamt in Freiberg es für wahrscheinlich, dass die Sanierung Ende April ihr Ziel erreicht, wie Oberberghauptmann Bernhard Cramer informierte.

Im Bereich an der Glashütter Straße laufen schon mehrere Jahre Bergsicherungsarbeiten. Dort sind nach dem Augusthochwasser 2002 Schäden aufgetreten. Offenbar hat sich das Wasser unterirdisch neue Wege gesucht und damit verursacht, dass von oben Material nachgerutscht ist. Dort wo Straßen oder Häuser gefährdet sind, lässt das Bergamt diese Hohlräume erkunden und sichern, sodass davon keine Gefahr mehr ausgeht.

