Kurze Fristen, Sparzwänge, Zeitdruck Zwei Monate nach dem Beschluss zur Umverteilung der Flüchtlinge äußern sich die Kreisräte erneut zu dem Thema.

Am 12. Juni haben die Kreisräte jenen Beschluss gefasst, der nun öffentlich diskutiert wird. Die Entscheidung, auslaufende Mietverträge – insbesondere für die teureren – Asylwohnungen nicht zu verlängern, fiel nach kurzer Debatte einstimmig bei 49 Ja-Stimmen und 18 Enthaltungen, großteils von der Linken-Fraktion. Aus aktuellem Anlass hat die SZ die Kreisräte zu diesem Beschluss und der Umsetzung befragt.

So sagt etwa Linken-Kreisrat André Hahn, dass es ausdrücklicher Wille des Kreistages war, aus überteuerten Mietverträgen herauszukommen. Diese hatte der Landkreis ab Herbst 2015 in hoher Zahl aus der Not heraus unter großem Zeitdruck abgeschlossen. „Es war aber definitiv nicht das Ziel, dass gut integrierte Flüchtlinge und Familien aus ihrem Umfeld herausgerissen werden“, so Hahn. Diese wurden in ihren Orten zumeist kompetent durch die jeweiligen Flüchtlingshelfer und professionellen Sozialarbeiter betreut. Dass Kinder nun wegen eines Umzuges die Schule wechseln sollen, bezeichnet er als absurd.

Klaus Wolframm von der Kreistagsfraktion SPD/Grüne sagt, dass seine Fraktion beim Thema Asyl und Integration Fingerspitzengefühl seitens der Landkreisverwaltung erwarte. „Es ist schlicht nicht hinnehmbar, dass Familien geflüchteter Menschen vier Tage vor ihrem geplanten Umzug davon Kenntnis erlangen, sie gewohnte Lebensumgebungen innerhalb kürzester Zeit aufgeben müssen, Schulen und Kindertageseinrichtungen nicht mehr besucht werden können“, so Wolframm.

CDU-Fraktionschef Mike Ruckh verteidigt den Beschluss. Es sei klar gewesen, dass es Umzüge geben würde, wenn man Mietverträge auslaufen lässt. Umzugsbescheide, so Ruckh, seien für die Betroffenen und deren Helfer nicht angenehm. „Aber wir können nicht sparen und gleichzeitig sagen, alles bleibt so, wie es ist.“ Nach Sebnitz, wo Mike Ruckh Oberbürgermeister ist, könnten demnächst circa 30 Menschen ziehen. Ruckh sieht es als Vorteil an, dass diese schon länger in der Region leben. „Wir haben gute Strukturen in der Flüchtlingssozialarbeit und werden die Menschen auch gut integrieren.“ (SZ/wer)

