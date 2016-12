Kurzarbeitergeld gegen Entlassungen 400 Betriebe im Kreis können von der vereinfachten Regelung profitieren – und müssen im Winter niemandem kündigen.

Sächsische Schweiz. Wenn auf den Baustellen witterungsbedingt nichts mehr geht, müssen die rund 400 Baubetriebe im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ihre Beschäftigten nicht in die Arbeitslosigkeit entlassen. Auf das Saison-Kurzarbeitergeld weist die Industriegewerkschaft Bau (IG Bau) zum Dezember-Anfang hin. „Ab dem 1. Dezember erlaubt das Saison-Kurzarbeitergeld die Weiterbeschäftigung von Maurern, Dachdeckern und Arbeitnehmern im Garten- und Landschaftsbau. Sie erhalten von der Arbeitsagentur ein Ausfallgeld in Höhe von bis zu 67 Prozent ihres Nettolohns“, so die IG Bau.

Das ist bis einschließlich März möglich. Hilfreich ist, dass ab diesem Jahr eine bürokratische Hürde entfällt. Bislang mussten Baufirmen bei Schnee und Frost auf die Arbeitsagentur zugehen und einen formellen Antrag auf das Überbrückungsgeld stellen. Ab sofort müssen die Unternehmen der Behörde nur mitteilen, welcher Mitarbeiter wie lange gearbeitet hat. Wenn Aufträge wegen des Winterwetters nicht mehr durchgeführt werden können, reicht es nun, die Arbeitsagentur nachträglich zu informieren. So kann jeder Betrieb flexibel auf das Wetter reagieren – ohne Mitarbeiter zu entlassen. „Die neue Regelung erspart den Betrieben Schreibarbeit. Es gibt nun keine vernünftigen Argumente mehr gegen das Saison-Kurzarbeitergeld“, sagt Jörg Borowski, der Bezirksvorsitzende der IG Bau Dresden.

Im vergangenen – vergleichsweise milden – Winter haben sich der Arbeitsagentur zufolge 418 Arbeitnehmer im Landkreis arbeitslos gemeldet. Die IG Bau hofft darauf, dass es künftig weniger witterungsbedingte Entlassungen geben wird. Die Beschäftigten haben damit eine klare Perspektive und stabile Einkünfte. Die Firmen können im Frühjahr auf ihr erfahrenes Personal zurückgreifen und müssen nicht suchen und neu einstellen, sagt Borowski.

