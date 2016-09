Kurz vor einem Sonnenstich Nils Teixeira muss doch keine reiche Witwe heiraten – er spielt wieder Fußball.

Nils Teixeira ist zurück – und wie: Im DFB-Pokalspiel gegen Leipzig verwandelt er seinen Elfmeter sicher, gegen St. Pauli bereitet er das Siegtor vor. © Robert Michael

Seine Karriere stand auf der Kippe. Als Nils Teixeira in der Vorsaison an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankte und sich daraus zum zweiten Mal eine Herzmuskel-Entzündung entwickelte, war kaum noch daran zu denken, dass er wieder für Dynamo spielt. „Es wird einem bewusst, wie schnell das Fußballerleben vorbei sein kann, wenn man zum Arzt reingerufen wird und die erste Frage ist: Was ist dein Plan B“, erzählt der 26-Jährige.

Teixeira hat die Leidenszeit durchgestanden, immer an sich geglaubt und vor allem seine gute Laune behalten. Mit seinen coolen Sprüchen hat der Hobby-Modedesigner die Mannschaft per SMS vor den Spielen angespornt, als er vorige Saison nicht dabei sein konnte. Es ist auch sein Aufstieg, auch wenn er nur 15 Spiele bestreiten konnte. Doch nun ist er zurück, und zwar gestärkt, wie Uwe Neuhaus sagt. Teixeira hat sich sofort den Stammplatz rechts in der Viererkette erkämpft und verdiente sich beim Sieg gegen den FC St. Pauli am Sonntag nicht nur wegen seiner Vorlage zum 1:0 die Bestnote.

„Ich bin einfach nur glücklich über jeden Moment, den ich auf dem Trainingsplatz oder im Stadion verbringen darf“, sagt er. Nach seiner Krankengeschichte lebt er den Spaß am Spiel noch intensiver aus, auch wenn er schon vorher als positiver Stimmungsmacher bekannt war. Teixeira sei jedoch nicht nur ein Spaßvogel, betont der Trainer. „Sein Wort hat Gewicht bei den anderen.“ Obwohl er so lange weg war, haben ihn die Mitspieler wieder in den Mannschaftsrat gewählt. „Es ist gerade für eine relativ junge Mannschaft wichtig, dass man Typen wie ihn hat, die ihre Erfahrung einbringen“, sagt Neuhaus.

„Nur einen Rotschopf gesehen“

Teixeira ist, was die Zweitliga-Einsätze angeht, einer der erfahrensten Dynamo-Profis und auf dem Platz ein cleverer Bursche, einer, der hinten abräumt und nach vorn Dampf macht. Wie gegen St. Pauli in der siebenten Minute. „Ich habe in der Mitte einfach nur einen Rotschopf gesehen und dachte mir: Komm’, da haust du den Ball hin“, erzählt er hinterher und grinst spitz-bübisch. „Der Lumpi kann irgendwie aus Sch … Gold machen.“ Stimmt so nicht, denn die Flanke kommt richtig gut – und der Lumpi, also Andreas Lambertz, ist nicht mit dem roten Schopf, sondern mit dem Fuß einfach schneller am Ball als sein Gegenspieler.

In dem Moment ahnt niemand, dass es schon die entscheidende Szene sein soll in diesem Spiel, für das die Bezeichnung Hitzeschlacht tatsächlich angemessen ist. „Im Winter beschweren sich alle, dass Schnee liegt…“, hatte Teixeira, der gebürtige Bonner mit portugiesischen Wurzeln, vor der Partie geflachst: „Ich creme mich ein und gebe Gas.“ Doch am Ende dieser kraftraubenden, nein, es bleibt nicht bei 90 Minuten: „Gefühlt waren es wieder 120.“ Nach dem Abpfiff also steht auch Teixeira „kurz vor einem Sonnenstich“, denn in der besonders heißen Schlussphase hat auch er gezweifelt. Weniger daran, dass er und seine Kollegen den allzu knappen Vorsprung erfolgreich verteidigen. „Wir haben uns für unsere klasse Mentalität belohnt.“ Zweifel habe er nur gehabt „ob der Schiri die Pfeife noch findet“.

Schiedsrichter Manuel Gräfe gibt fünf Minuten drauf, was trotz der zusätzlichen Trinkpausen aus Dresdner Sicht natürlich viel zu lang ist. Dabei ist es durchaus gewollt, es spannend zu machen, wie Teixeira verrät. „Die Ticketpreise werden ja immer teurer. Dafür wollen wir den Zuschauern eine gute Show bieten.“ Das meint er natürlich genauso wenig ernst wie seine Ansage an den K-Block beim Jubeln danach: „Wir steigen auf!“, ruft er der jubelnden Masse zu.

Es wäre vermessen, sich nach einem gelungenen Start solche Ziele zu setzen. Wer wüsste das besser als Teixeira, der vor wenigen Monaten nicht davon ausgehen konnte, überhaupt noch mal als Profi auf den Rasen zurückzukehren. Privat, sagt er, sei er schon immer nachdenklich gewesen, auch wenn er nach außen stets locker drauf ist. Diese Lebensfreude hat ihm geholfen, die schwierige Zeit durchzustehen. Rückhalt gab ihm die Familie, aber auch der Verein. Der Verteidiger konnte sich darauf konzentrieren, gesund zu werden, ohne die Sorge, ob sein Vertrag bei Dynamo verlängert wird. Im Mai hat er für ein weiteres Jahr in Dresden unterschrieben. „Sie haben immer gesagt, dass sie mich nicht im Stich lassen“, sagt Teixeira. „Das war ein gutes Zeichen. Dafür bin ich sehr dankbar und das will ich zurückgeben mit der Energie, die ich auf den Platz bringe.“

Beim Freundschaftskick in Meißen nach der Saison gab er sein Comeback – und wie er zurückgekommen ist. Der Plan B kann in der Schublade verschwinden. Wie der denn ausgesehen hätte? Teixeira feixt. „Zuhälter. Oder eine alte, reiche Witwe heiraten.“

