Fußball Kurz vor der Ziellinie Landesklasse-Spitzenreiter Großenhainer FV gewinnt 5:1 in Kreinitz und kann am Samstag den Aufstieg perfekt machen.

Zweikampf zwischen dem Großenhainer Tom Weihrauch (rechts) und dem Kreinitzer Florian Beyer. Weihrauch und Co. gewannen mit 5:1 und stehen kurz vor dem Aufstieg in die Landesliga. © Matthias Kost

Fünf Spieltage stehen in der Fußball-Landesklasse Mitte noch an, aber schon am kommenden Sonnabend kann sich die Meisterschaft entscheiden. Im Gipfeltreffen duellieren sich dann der Tabellenzweite SV Germania Mittweida (53 Punkte) und der ungeschlagene Spitzenreiter Großenhainer FV 1990 (63). Gewinnen die Gäste, steht der Aufstieg in die Landesliga fest.

Am Sonntag war das Spitzenduo zeitgleich im Einsatz. Die Mittweidaer kamen bei der SG Empor Possendorf zu einem sehr schmeichelhaften 1:0-Erfolg. Dagegen demonstrierten die Großenhainer zumindest eine Halbzeit lang ihre spielerische Klasse und siegten in Kreinitz mit 5:1 (4:0).

Das Wetter passte und die Kulisse stimmte. Der ehemalige Bundesligaschiedsrichter Peter Müller war als Schiedsrichterbeobachter da und auch Staffelleiter Günter Urban gab sich die Ehre. Vor 115 Zuschauern erzielten Paul-Konrad Witschel (14., 18.), Matthias Walter (33.), Martin Brunzel (41.) und Kapitän Sylvio Schwitzky (52.) die Tore für den Tabellenführer aus Großenhain. Für den Kreinitzer Ehrentreffer zeichnete Alexander Schamber in der 87. Minute verantwortlich.

Die gastgebenden Spieler brauchten trotz der deutlichen Niederlage nicht die Köpfe hängen lassen. Speziell im zweiten Durchgang konnte sich die Sportgemeinschaft steigern und einige gute Torchancen erspielen. Gegen die individuelle Klasse der Großenhainer war dennoch wenig auszurichten. Die Gäste liefen fast in Bestbesetzung auf. Zwar fehlte Wintereinkauf Torsten Marx aufgrund einer Verletzung, aber der Rest auf dem Rasen hatte Rang und Namen. Somit war es das Duell David gegen Goliath. Die Kreinitzer begannen mit einer sehr defensiven Grundausrichtung und dieses Konzept sollte aufgehen – freilich nur bis zur 14. Minute. Eine scharfe Hereingabe von der rechten Seite konnte Torhüter Silberbauer zwar abwehren, aber nur vor die Füße von Paul-Konrad Witschel, der den Ball über die Linie bugsierte. Die Kreinitzer Spieler reklamierten auf Handspiel, der Torschütze blieb stumm. Vielleicht hätte ihn der Pirnaer Schiedsrichter Julien Schiebe konkret befragen sollen?!

Nur vier Minuten später fiel das zweite Tor und dieses war symptomatisch für das Kreinitzer Spiel in den letzten Wochen. Bei eigenem Angriff wurde in der gefährlichen Zone ein katastrophaler Fehlpass gespielt, danach ging es ganz schnell. Silberbauer versuchte noch gegen Witschel zu klären, aber im zweiten Versuch war der Ball dann im Tor. Die Gäste blieben spielbestimmend und lukrative Chancen wurden erarbeitet. Der dritte Treffer nach reichlich einer halben Stunde hätte dem Lehrbuch entstammen können. Sylvio Schwitzky zirkelte einen Freistoß auf den Kopf von Innenverteidiger Matthias Walter, der ungedeckt vollstrecken konnte. Nachdem Martin Brunzel kurz vor der Pause auf 4:0 erhöht hatte, war sich der eine oder andere Besucher zur Pause sicher, dass das Spiel zweistellig ausgehen würde. Aber es kam anders

Tabellenführer schaltet zurück

Zwar konnte Schwitzky kurz nach Wiederanpfiff das 5:0 erzielen, aber danach war beim Spitzenreiter die Luft raus. Die Gäste ließen der Kreinitzer Mannschaft nun etwas mehr Raum und die wusste auch etwas damit anzufangen. Beyers Kopfball in der 56. Minute war aber kein Problem für GFV-Schlussmann Mirko Roßmüller. Später wurde es allerdings noch einige Male brenzlig. So beim Kreinitzer Angriff über die rechte Seite und der anschließenden Flanke von Kapitän Felix Bellmann. Florian Beyer traf den Ball aber nicht voll und setzte ihn über die Querlatte. Vier Minuten später flog Schambers Eingabe von rechts wieder auf Beyer – aber der schoss das Leder am Tor vorbei. Und schließlich scheiterte Einwechsler Kevin Krawietz frei stehend an Roßmüller. Zu diesem Zeitpunkt war das Großenhainer Trainerduo Andreas Jachmann und Alexander Gleis auf 180, denn der GFV war ziemlich von der Rolle gekommen. Der Schaden hielt sich dennoch in Grenzen. Erst kurz vor Schluss konnte die Kreinitzer Mannschaft den überfälligen und verdienten Ehrentreffer erzielen. Rene Kögler bereitete mustergültig vor und Alexander Schamber hieß der Vollstrecker.

Die Kreinitzer Mannschaft hat nun zwei Wochen Zeit, um sich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Dann kommt mit dem SV Germania Mittweida die nächste Spitzenmannschaft nach Kreinitz. Möglicherweise steht der Großenhainer FV dann schon als Staffelsieger und Landesliga-Aufsteiger fest. Aus Mittweida sind kämpferische Formulierungen vor dem Gipfeltreffen am Samstag im Stadion am Schwanenteich (15 Uhr) zu hören. „Wir wollen dem Tabellenführer einen großen Kampf liefern“, verspricht Germania-Coach Uwe Schneider. „Und für alle Fußballfans soll es auch ein richtiger Leckerbissen werden.“

